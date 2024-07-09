Masal gibi!

EURO 2024'te A Milli Takım'da en çok öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz'dı... 24 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı tam anlamı ile bir peri masalı..2017- 18'de takımı ile play-off'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e çıkan Barış,2020'de TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan genç yıldız, 34 maçta 8 kez ağları sarstı.Fatih Terim'in isteği ile 2021-22 sezonu başında 2.1 milyon Euro'ya G.Saray'a gelen oyuncu, 13. biten lig sezonunda 17'si Süper Lig, 5'i Avrupa ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 23 müsabakada süre bulurken, gol sevinci yaşayamadı. Okan Buruk'la birlikte kendine gelen G.Saray'da Barış Alper de çıkışın sembollerinden biri oldu. 2022-2023'te 30 maça çıkıp 4 gol atan futbolcu, 2023- 2024'te ise yıldızları kulübeye itti.G.Saray'da 55 maça çıkan, milli takım ile birlikte 70 maç barajına ulaşan sağ kanat, EURO 2024 performansı ile birlikte Avrupa'nın devlerinin de listesine adını kazıdı.İngiliz basınına göre Brighton ve Manchester United oyuncu için teklife hazırlanıyor. G.Saray yönetimi ise futbolcuyu satmak için en az 30 milyon Euro bekliyor...