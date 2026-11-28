Galatasaray'da hasret sona eriyor, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sahalara dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım'da oynanan Stuttgart maçında kötü zemin sebebiyle sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, 7 Kasım'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilmişti. Takımını Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Aston Villa maçlarında yalnız bırakan Osimhen, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde kadroda olacak. Ağrıları azalan oyuncunun ilk 11'de mi olacağı yoksa maçın gidişatına göre sonradan mı oyuna gireceğine, yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek. Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da 11 karşılaşmaya çıkarken 10 defa fileleri havalandırdı, 3 asist yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör