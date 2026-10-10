Maskeli kral geri döndü

Sarı-kırmızılı takım, en güçlü hücum silahı Victor Osimhen'e sonunda kavuştu. 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı santrfor, 35 gün sonra formasına kavuştu. Kulübede beklerken karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden, skorun 1-1'e gelmesinden sonra da hemen yerinden kalkarak ısınmaya giden 27 yaşındaki golcü, 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu. Girer girmez hücum yollarını farkını hissettiren Osimhen, 90+6'da Lemina'nın attığı golde asisti yaptı.
Skor katkısına kaldığı yerden devam eden başarılı oyuncu, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçında da Galatasaray
'ın en güvendiği oyuncu olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör