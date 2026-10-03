Maskeli kral gollere hazır!

Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Victor Osimhen'den üst üste olumlu haberler geliyor. Nijeryalı oyuncunun milli arada ülkesine gitse de milli maçlara çıkmaması ve tedavi sürecinin başarı ile yürütülmesi sonrası dönüşü daha da kısaldı. Sağlık heyeti, futbolcuyu riske etmeme kararı alırken süreç de birlikte yürütülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken son planlamaya göre 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında Maskeli Kral, yarım devre sahada olacak. Oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde ısındırmak isteyen Buruk, ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor. Ancak bu haftaki ilerlemeye göre Osimhen'in maça başlayan kadroda olup en az 60 dakika oynaması da gündemde.

LEMİNA KENDİNE GELDİ

Bir diğer kritik haber de Mario Lemina'dan geldi. Gabonlu orta sahanın geri dönüşü Kasımpaşa maçı ile birlikte Osimhen'e göre daha net olacak. Fizik olarak daha iyi durumda olan Lemina'nın görev verilmesi halinde Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkmaya hazır olduğu öğrenildi.

JAKOBS'UN KONTRATI UZUYOR

Galatasaray'ın Senegalli sol beki İsmail Jakobs'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kontratında bir opsiyon yer alıyor. Tecrübeli oyuncu eğer bu sezonki resmi maçların yarısında forma giyerse mukavelesi uzayacak ve 1 sene daha sarı-kırmızılılarda kalacak. Galatasaray bu sezon şimdiye kadar 7 müsabakaya çıktı. Jakobs da bu karşılaşmaların tamamında oynadı. 6'sına ilk 11'de başladı, 1'inde sonradan dahil oldu. Bu süreçte de 1 asist kaydetti.



ZEMİN İYİ STAT HAZIR

Sarı-kırmızılılar, milli arada RAMS Park'ı da yenilemeye almıştı. Zemin tamamen değişirken çimler de serildi ve sürecin başarı ile devam ettiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, 5 Ekim'i hazır olacağı tarih olarak gösterirken çalışmaların erken bitirildiği öğrenildi. Aslan, 9 Ekim'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



BARÇA'DA RAPHİNHA SEVİNCİ

BARCELONA'DA Raphinha'nın önce lig, sonra da Galatasaray'a karşı oynayabileceği açıklandı. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan ve sağ arka adalesinde ödem oluşan yıldız oyuncunun durumunun iyiye gittiği ve önce Getafe ardından da İstanbul'da Galatasaray'a karşı sahaya çıkabileceği duyuruldu.

58 MİLYAR TL'LİK SAVUNMA

FINANSAL kuralları 100'den fazla kez ihlal ettiği için suçlu bulunan Manchester City, bağımsız kurulun kararına itiraz etti. 12 hafta içinde kararın verilmesi gerekiyor. Komisyon, City'nin gelirlerini şişirip maliyeti 900 milyon Pound (58.4 milyar TL) düşük gösterdiğine hükmetmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör