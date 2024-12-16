Maskeli kral görev başına

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ligde 12 galibiyet ve 2 beraberlikle en iyi başlangıcına imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların hedefi, Trabzonspor karşısında da bu seriyi sürdürmek ve liderlik koltuğunu sağlama almak. Sezonu kapatan Mauro İcardi ve kırmızı kart cezalısı Metehan Baltacı hariç Cimbom'da sakatların tamamı iyileşirken, teknik heyetin yüzü güldü. Aslan'ın 10 Kasım'da oynadığı Samsun maçında sakatlanan İsmail Jakobs,
Sivasspor mücadelesinde Manaj'dan aldığı sert darbeyle sıkıntı yaşayan Barış Alper Yılmaz,
yine aynı müsabakada ağrı hisseden Victor Osimhen
ve Bodrumspor mücadelesinde adalesinden sakatlanan Kaan Ayhan,
Trabzonspor maçıyla sahalara dönüyor.
JAKOBS KULÜBEDE
4 oyuncu da bugün kadroya dahil edilecek. Malmö deplasmanında etkisiz kalan Batshuayi yerine en uçta Osimhen olacak. Barış Alper de takıma dönerken Jakobs'un kulübede başlayacağı ifade edildi.
BÜYÜK MAÇLARIN 10 NUMARASI!
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kulvarda sarı-kırmızılıların oynadığı 23 resmi maçın hepsinde forma giyen tek isim, 37 yaşındaki Dries Mertens oldu. Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, 20 kez ilk 11'de şans buldu. 4 gol-7 asistle Aslan'ı sırtlayan 10 numara, büyük maçlardaki etkisi ile de dikkat çekiyor.
Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e Trabzonspor karşısında hocası Okan Buruk güveniyor.
POGBA HAZIR!
G.SARAY için sürpriz iddia gündeme geldi. Doping cezası Mart'ta bitecek olan Fransız orta saha Paul Pogba, menajerleri vasıtasıyla sarı-kırmızılı takımda antrenmanlara çıkmak istediğini iletti. Juventus ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki oyuncu, Ocak ayından itibaren idmalara başlayabilecek.
MAAŞLAR ÖDENDİ MORALLER DÜZELDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor derbisi öncesinde takımı motive etmek istedi. Yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını hesaplarına yatırdı. Ayrıca dev maç için Florya'da prim sözü verildi.