Maskeli kral görev başına

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ligde 12 galibiyet ve 2 beraberlikle en iyi başlangıcına imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların hedefi, Trabzonspor karşısında da bu seriyi sürdürmek ve liderlik koltuğunu sağlama almak. Sezonu kapatan Mauro İcardi ve kırmızı kart cezalısı Metehan Baltacı hariç Cimbom'da sakatların tamamı iyileşirken, teknik heyetin yüzü güldü. Aslan'ın 10 Kasım'da oynadığı Samsun maçında sakatlananSivasspor mücadelesinde Manaj'dan aldığı sert darbeyle sıkıntı yaşayanyine aynı müsabakada ağrı hissedenve Bodrumspor mücadelesinde adalesinden sakatlananTrabzonspor maçıyla sahalara dönüyor.4 oyuncu da bugün kadroya dahil edilecek. Malmö deplasmanında etkisiz kalan Batshuayi yerine en uçta Osimhen olacak. Barış Alper de takıma dönerken Jakobs'un kulübede başlayacağı ifade edildi.kulvarda sarı-kırmızılıların oynadığı 23 resmi maçın hepsinde forma giyen tek isim, 37 yaşındaki Dries Mertens oldu. Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, 20 kez ilk 11'de şans buldu.Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e Trabzonspor karşısında hocası Okan Buruk güveniyor.G.SARAY için sürpriz iddia gündeme geldi. Doping cezası Mart'ta bitecek olan Fransız orta saha Paul Pogba, menajerleri vasıtasıyla sarı-kırmızılı takımda antrenmanlara çıkmak istediğini iletti. Juventus ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki oyuncu, Ocak ayından itibaren idmalara başlayabilecek.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor derbisi öncesinde takımı motive etmek istedi.