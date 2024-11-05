Maskeli kral için son düello

İngiliz basını adı Chelsea ile anılan Victor Osimhen için G.Saray'ın da devreye gireceğini iddia etti. Londra kulübünün devre arasında işi bitirmemesi durumunda sarı-kırmızılıların 50 milyon Euro (1 milyar 870 milyon TL) teklif ile masaya oturup Napoli'yi pazarlığa zorlayacağı belirtildi. Oyuncunun G.Saray'daki iyi dönemi ve taraftar ile arasındaki uyum sonrasında bu teklife artık daha sıcak baktığının da altı çizildi. Öte yandan Napoli'de artık forma giyme şansı olmayan futbolcuyu İtalyan kulübü, Serie A ekiplerinden birine bırakmayı hiç düşünmüyor. Eğer İngiltere'den de beklenen teklifler gelmezse İtalyanlara göre G.Saray'ın eli bu görüşmelerde güçlenebilir.Tottenham maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da korkutan bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmana çıkmadı. 25 yaşındaki futbolcunun, adalesinde ağrı hissettiği için dinlendirildiği öğrenildi. Nijeryalı forvetin bugün antrenmana katılması bekleniyor.menajeri Ange Postecoglou, yarın G.Saray ile oynayacakları mücadelenin Avrupa'nın en önemli maçlarından biri olduğunu söyledi. Yunan teknik adam, zor bir karşılaşmaya hazırlandıklarını vurgulayıp şöyle devam etti: "Avrupa'da büyük bir maçımız var.Eminim oyuncularım da bunu bekliyordur. Bundan keyif alacaklardır. Kesinlikle büyük bir Avrupa maçı olacak."Aston Villa'yı 4-1 yenerken takımın yıldızı Heung-min Son'un oyundan alındıktan sonra teknik direktör Postecoglou'na tepki göstermesi İngiltere'de manşetlere taşındı. Güney Koreli hücumcunun 56'da oyundan alınmasına anlam veremediğinin altı çizilirken Yunan hoca, "Onunla bir şeyi tartışmam, önemli olan genel fotoğrafı görmektir" dedi.