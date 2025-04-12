Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışında çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek mutlu sona ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Oyunun tamamında üstün oynadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, takipçisi F.Bahçe'ye de mesajı gönderdi:tamamında güvenli oynadık. Daha fazla üretebilirdik. 3. bölgede biraz daha iyi işler yapabilirdik. Rakibe isabetli şut şansı vermedik. Gol yemeden kapattık maçı, bu da önemli bizim için. İkinci yarıda çok iyi işler yaptık.konsantrasyon ve istekle devam ediyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz devam ediyor. Mayıs yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün (dün) gösterdik.ve Sallai çok iyiydi hatta hakem, top kazandıkları için ikisine de sarı kart gösterdi! Eren'e çalınan sarı kart inanılmaz. Sarı kartları ve faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Hakemin performans anlamında kendisini sorgulaması gerekiyor.çizgisindeki pozisyonu kulübede gördüm. Bana ofsayt gibi geldi. VAR kararları çok hızlı geldi. İyi mi, kötü mü bu konularla ilgili çok konuşamıyoruz.