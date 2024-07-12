Metehan’ın dublesi yetmedi!

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 yenildi. 23. dakikada zayıf karnı sağ tarafından pozisyon yiyen sarı-kırmızılı takımda Dubois kendi kalesine ağları buldu. Torreira ilk yarıda direğe takıldı.Copado oyuna girer girmez LASK Linz'i 2-1 öne geçirdi. Stoperden sağ beke geçen 21 yaşındaki Metehan'ın orta-şut karışımı şutuyla 71'de Aslan tekrar dengeyi sağladı. Son bölümde genç oyuncular sahaya girdi. 85'te yine savunmanın hatasında Kone skoru belirledi: 3-2.BATSHUAYİ: Takım arkadaşlarının ceza sahasında topla buluşturamadığı Belçikalı, ilk yarıda tek pozisyona girdi, şutunda geç kaldı. İkinci yarıda kafayla altı pastan boş kaleye kaçırdı. ZAHA: Yeni sezonda patlama yapması beklenen Fildişi Sahilli yıldız, hücumda rakibi en çok zorlayan isimdi ve istekliydi. METEHAN: Geçen sezon Eyüpspor'da kiralıktı. Takımın iyilerindendi, 2 de güzel gol attı.