Mika için ikna turları

Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına takviye yapacak. Forvet, forvet arkası ve kenar forvet olarak oynayabilen Georges Mikautadze listenin ilk sırasında yer alıyor.Lyon'da ilk 11'e giremeyen Mikautadze için 20 milyon Euro gözden çıkarıldı. Fransız ekibi, bu teklife olumlu yaklaştı.Rennes'den Amine Gouiri başta olmak üzere listedeki diğer isimlerin durumu, Georges Mikautadze'nin cevabına göre belli olacak.