Mika’da son tango!

Ara transferde gözünü yükseklere diken G.Saray'ın Georges Mikautadze için yaptığı görüşmelerde artık sona gelindi. Lyon ile yapılan sıkı pazarlıklarda bonusları artırarak 24 milyon Euro (875.8 milyon TL) seviyesine çıkan sarıkırmızılılar, prensipte el sıkıştı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanmasının ardından sıra oyuncunun ikna edilmesine geldi. Gürcü futbolcu, sık sık yaptığı açıklamalarda Lyon'dan ayrılmak istemediğini söylerken menajerleri aracılığı ile bunu da pazarlık kozu haline getirdi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Fransız ekibinden vergilerle birlikte 3.2 milyon Euro alırken G.Saray'dan ise beklentisi vergiler hariç 5 milyon Euro oldu. Bu istek yönetim tarafından kabul görmezken, Gürcü futbolcunun temsilcileri ile görüşmeler devam ediyor. Bir diğer dikkat çekici görüşme maddesi ise anlaşma yılı üzerinden… Sarı-kırmızılı takım 5 sezon isterken Mikautadze cephesi 4 yılda diretiyor. Ayrıca serbest kalma bedelinin de astronomik olmadan kontrata koyulmasını talep ediyor.



B PLANI GOURİ

Forvet, oyun kurucu ve kenar forvet oynayabilen futbolcu arayan sarıkırmızılılar, Fransa'da temaslarını yoğunlaştırdı. Lyon'dan Mikautadze için 10 gündür masada olan G.Saray, Rennes'den Amine Gouiri'yi de gündemine aldı. Sportif A.Ş.'den Abdullah Kavukcu pazarlıklara başladı. 24 yaşındaki isim için 20 milyon Euro bonservis beklentisinde olan Fransızlar indirime zorlanıyor. Alt yaş kategorisinde Fransa adına oynayan Gouiri, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullanmıştı.

26 BİN TARAFTARA KAPATMA CEZASI

PFDK'NIN Galatasaray- Göztepe maçından sonra verdiği çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 38 blok cezası, sarı-kırmızılı kulübü ayağa kaldırdı ve resmi siteden ''Galatasaray taraftarını susturamazsınız!'' başlıklı yazı yayınlandı. RAMS Park'ta 26 bin futbolseveri kapsayan ceza, 3 hafta sonraki Konyaspor maçında uygulanacak.