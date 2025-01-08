Mikautadze için şartlar zorlanıyor

G.Saray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'den vazgeçecek gibi görünmüyor. 24 yaşındaki Gürcü forvet için 18 milyon Euro artı 4 milyon bonus öneren sarı-kırmızılı yönetim, '25 milyon Euro'dan aşağı bir fiyatı kabul etmiyoruz' yanıtı almıştı. Fransız ekibi, 2024 yılında Metz'ten 18.5 milyon Euro bonservis ödeyerek renklerine kattığı genç yıldızın fiyatı konusunda bir hayli katı. G.Saray, bu inadı kırmak için yeni teklifini 22 milyon Euro nakit ödeme olarak belirledi. Bu önerinin de olumsuz karşılanması halinde nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu. Mikautadze bu sezon 22 maça çıkarken 797 dakikaya 7 gol-1 asist sığdırdı. Öte yandan G.Saray'da 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-28 sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.