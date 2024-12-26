Mikautadze’de fark 8 milyon €

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yengilisiz devam eden Galatasaray'ın en güçlü bölgesi hiç şüphesiz hücum… Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi isimlere sahip olmasına rağmen ocak ayında santrfora takviye yapacak. Sezonu kapatan Mauro İcardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Osimhen'in kiralık oynaması nedeniyle böyle bir adım atan Cimbom, Georges Mikautadze'nin kulübü Lyon'a 17 milyon Euro'luk teklifle gitti. Fransız ekibinin 25 milyon Euro talep ettiği, taraflar arasındaki pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Lyon, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yaz 18.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.





İKİ TAKIMA BİR SPONSOR

Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu. İmza törenine Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu ve üyeleri katıldı.