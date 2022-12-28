Mohamed’in parası Rashica’ya

Nantes’ta şov yapan Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakan sarı-kırmızılı ekip, oradan sağlayacağı gelirle kiralık yıldızı Milot Rashica’yı almayı düşünüyor
Sezon başında toplam 13 transfer yapan Galatasaray, 6 oyuncusunu (Morutan,Cicaldau, Mohamed,Luyindama, EmreKılınç, Taylan) kiralık gönderdi. Bu isimlerdenMorutan veMohamed'in sözleşmelerinesatınalma opsiyonlarıkoyuldu.Morutan'ındurumuPisa'nın SerieA'ya yükselmesinebağlı. Fransa'ya uyum sağlayan Mostafa Mohamed ise Nantes'ta sergilediği 6 gol-4 asistlik performansla beklentileri karşıladı. Nantes'ın, Mısırlıforvete yazılan 5 milyon 750 binEuro opsiyonu kullanmasınakesin gözüyle bakılıyor.
EŞİ DE TÜRKİYE'DE MUTLU
Galatasaraycephesi, 25 yaşındakibaşarılısantrfordan gelecekparayı MilotRashica transferineayıracak. Kiralıkoynayan Rashica'nınbonservisini almakisteyen sarı-kırmızılıkulüp, Norwichile pazarlıklara 5 milyon750 bin Euro'dan başlayacak.Eşi anadili gibi Türkçekonuşan ve İstanbul'auyum sağlayan Kosovalıyıldız daGalatasaray'dakariyerinedevametmekistiyor.
İCARDI HAFTAYA KADROYA GİRECEK
GALATASARAY'IN golcüsü Mauro İcardi'nin iyileşme süreci hızlandı. Bir hafta salonda çalışan Arjantinli golcü, pazartesi günü Florya'da sahaya indi. Takımdan ayrı bireysel olarak topla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, haftaya Ankaragücü maçında kadroda olacak.