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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Mohamed’in parası Rashica’ya

MEHMET ÖZCAN
Mohamed’in parası Rashica’ya

Nantes’ta şov yapan Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakan sarı-kırmızılı ekip, oradan sağlayacağı gelirle kiralık yıldızı Milot Rashica’yı almayı düşünüyor

Sezon başında toplam 13 transfer yapan Galatasaray, 6 oyuncusunu (Morutan, Cicaldau, Mohamed, Luyindama, Emre Kılınç, Taylan) kiralık gönderdi. Bu isimlerden Morutan ve Mohamed'in sözleşmelerine satın alma opsiyonları koyuldu. Morutan'ın durumu Pisa'nın Serie A'ya yükselmesine bağlı. Fransa'ya uyum sağlayan Mostafa Mohamed ise Nantes'ta sergilediği 6 gol-4 asistlik performansla beklentileri karşıladı. Nantes'ın, Mısırlı forvete yazılan 5 milyon 750 bin Euro opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EŞİ DE TÜRKİYE'DE MUTLU
Galatasaray cephesi, 25 yaşındaki başarılı santrfordan gelecek parayı Milot Rashica transferine ayıracak. Kiralık oynayan Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Norwich ile pazarlıklara 5 milyon 750 bin Euro'dan başlayacak. Eşi anadili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.

İCARDI HAFTAYA KADROYA GİRECEK
GALATASARAY'IN golcüsü Mauro İcardi'nin iyileşme süreci hızlandı. Bir hafta salonda çalışan Arjantinli golcü, pazartesi günü Florya'da sahaya indi. Takımdan ayrı bireysel olarak topla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, haftaya Ankaragücü maçında kadroda olacak.

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Mohamed’in parası Rashica’ya
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