Mourınho: Rafa Silva G.Saray’a yakın!

Fenerbahçe'nin
yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalar yaparken Galatasaray'ın transfer çalışmasıyla ilgili de önemli bir bilgi verdi. Portekizli hoca, kendisine yöneltilen, "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?"
şeklindeki soruya "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum"
cevabını verdi. Cimbom, Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki 10 numaraya 2 yıl için 7 milyon Euro teklifte bulunup 3 milyon Euro da imza parası önermişti.