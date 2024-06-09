Mourınho: Rafa Silva G.Saray’a yakın!

Fenerbahçe'ninyeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalar yaparken Galatasaray'ın transfer çalışmasıyla ilgili de önemli bir bilgi verdi. Portekizli hoca, kendisine yöneltilen,şeklindeki soruyacevabını verdi. Cimbom, Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki 10 numaraya 2 yıl için 7 milyon Euro teklifte bulunup 3 milyon Euro da imza parası önermişti.