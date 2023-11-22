Muhteşem dörtlü!

Yeni sezona özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle giren G.Saray'daüçlüsünün gelişi ile Kerem Aktürkoğlu'nun da 10 numara bölgesine geçtiği bir sistem denendi. Ancak milli oyuncudaki düşüş, İcardi'yi de olumsuz etkiledi. Geçen sezondan başlayanuyumu, bu sezon ortalama seviyede kalırken Arjantinli oyuncu, Kerem ile oynamak istiyor ve hücum setlerinde gözü onu arıyor.Geçen sezon kenarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette İcardi ile mutlu sona ulaşan G.Saray'ın artık ideal hücum dörtlüsünüoluşturacak.Milli arada toplam 5 gün izin yapan sarı-kırmızılılarda 12 gün boyunca ara yok.