Muhteşem dörtlü!

Okan Buruk, Zaha’nın performansının yükseleceğine inanırken Ziyech’te de ısrarcı olacak. Kerem-İcardi ise yine teknik heyetin en fazla beklenti içinde olduğu isimler
Yeni sezona özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle giren G.Saray'da Tete-Ziyech-Zaha üçlüsünün gelişi ile Kerem Aktürkoğlu'nun da 10 numara bölgesine geçtiği bir sistem denendi. Ancak milli oyuncudaki düşüş, İcardi'yi de olumsuz etkiledi. Geçen sezondan başlayan Keremİcardi uyumu, bu sezon ortalama seviyede kalırken Arjantinli oyuncu, Kerem ile oynamak istiyor ve hücum setlerinde gözü onu arıyor. Buruk,Zaha'nın her geçen maçdaha fazla uyum sağlayacağınıdüşünüyor veZiyech'te de ısrarcı olacak. Geçen sezon kenarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette İcardi ile mutlu sona ulaşan G.Saray'ın artık ideal hücum dörtlüsünü Ziyech-Kerem-Zahaİcardi oluşturacak.
12 gün boş yok!
Milli arada toplam 5 gün izin yapan sarı-kırmızılılarda 12 gün boyunca ara yok. Sırasıyla Alanyaspor, Manchester Unitedve Pendikspor ile karşılaşacak olan G.Saray'da oyunculara bukarşılaşmaların ardından dinlenme fırsatı verilecek.