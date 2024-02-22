Muslera ile yola devam!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin kritik futbolcularının bu müsabakada oynamayacağını belirten tecrübeli hoca, "Stoper bölgesindeki oyuncuları (Krejci) cezalı. Birmancevic de rakip için çok önemli bir oyuncu. Çok kritik isimler. Yerlerine oynayacaklar da Panak ve Haraslin olacak gibi gözüküyor.dedi. İstanbul'daki karşılaşmada rakibin cesur oynadığını da hatırlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Yüzde yüz konsantreyle bu maça çıkacağız.ifadelerini kullandı.Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Fernando Muslera ile ilgili soruyu da yanıtlayan Buruk, "Nando, G.Saray'ın kaptanı. Taraftar onu çok seviyor, o da G.Saray'ı…Bu sene de başarıda büyük pay sahibi. Oynadığı oyun, aldığı rol çok önemli. İsteğimiz bizimle devam etmesi ve inşallah ben de bu şekilde olacağını düşünüyorum.diye konuştu. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, G.Saray taraftarının sayısının maç günü tribünde belli olduğunu aktararak şöyle devam etti: "Çok iyi bir atmosferde oynayacağımızın farkındayım.EFA Avrupa Ligi Son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, Çekya deplasmanında rakibini saf dışı bırakırsa, Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak.Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, RAMS Park'taki ilk maçta kırmızı kart gördüğü için cezalı. Sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech ile yeni transfer Serge Aurier ve UEFA listesine eklenmeyen Derrick Köhn de yok.vrupa Ligi'nde son 16 bileti için sahaya çıkacak olan Galatasaray, ilk maçta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ettiği için avantajı elinde tutuyor. Sarı-kırmızılılar, galibiyet ve her türlü beraberlikte tur atlayan taraf olacak.Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek. Sparta Prag, alacağı her türlü iki farklı galibiyetle turu kapacak.G.SARAY'IN Başkent'te Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından önceki gün sosyal medyaya düşen İcardi'nin tribünlere karşı yaptığı hareketi gösteren video gündeme oturmuştu. F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Bu hareket TFF tarafından görülecek mi?" açıklamasını yaparken, Ankaragücü cephesi de disiplin soruşturması için TFF'ye başvuracaklarını bildirmişti. Görüntülerin sahte olduğunu savunan Galatasaraylı yetkililer ise harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, montaj olduğunu söyledikleri video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak., Türkiye Kupası ve Avrupa'da rakip tanımayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sparta Prag'ı geçen hafta 3-2 yenen takımı bozmayı düşünmüyor. Sadece cezalı Nelsson yerine Abdülkerim ilk 11'e dönecek. Sakatlıktan yeni çıkan milli stoper, ağrıları olan Kaan Ayhan ve yorgun Torreira, ligdeki Ankaragücü maçında dinlendirilmişti.