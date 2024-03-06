Muslera müjdesi: 1 yıllık imzalıyor

13 YILDIR formasını giydiği Galatasaray'da tam 15 kupa kaldırarak ulaşılması zor bir rekora imza atan, bu sezon da kurtarışlarıyla takımını taşıyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Taraftarın yeni sezonda tekrar kalede görmek istediği Uruguaylı eldivenden müjdeli haber geldi. Yönetimin, tecrübeli file bekçisi ile görüşerek prensipte anlaştığı ve 1 yı-l lık daha kontrat yapılacağı öğrenildi. Hakkında ülkesine dönmek istediğine dair haber çıkan Muslera'nın 'İkinci vatanım' dediği Türkiye'de çok mutlu olduğu ve Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.