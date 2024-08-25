Muslera’nın iki yüzü!

2011'de Galatasaray'a imzayı atan Fernando Muslera, sarıkırmızılı kulüple 7 lig şampiyonluğu kazandı, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.Süper Lig'de 405 maça çıkan Uruguaylı 1 numara, 154 hafta rakiplerine geçit vermedi ve kalesinde 390 gole engel olamadı. Muslera, Galatasaray'la Avrupa kupalarında 71 maçta boy gösterdi, sadece 14 mücadelede kalesini gole kapatırken 120 kez topu ağlarında gördü.Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69. Ligimizde dengeleri değiştiren isim olan Muslera aynı etkiyi Türkiye dışında gösteremiyor. Son Young Boys maçında yenen ilk iki golde hatalı olan 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, sakatlanarak devrede oyundan çıktı.