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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Müthiş kariyeri ve olaylarıyla bir döneme damga vuran Arda Turan kramponlarını astı: Rüzgâr gibi geçti!

Müthiş kariyeri ve olaylarıyla bir döneme damga vuran Arda Turan kramponlarını astı: Rüzgâr gibi geçti!

G.Saray’da başlayan serüveninde Atletico Madrid ile Barcelona formaları giyerek büyük başarılara imza atan 35 yaşındaki yıldız, özel bir video klip ile yeşil sahalara veda etti

Türk futbolunun en kariyerli ismi Arda Turan, futbolculuk hayatına nokta koydu. 99-2000 sezonunda Bayrampaşa- Altıntepsi'den G.Saray altyapısına geçen oyuncu, Atletico Madrid'e transfer olacağı 2011-12 sezonu başına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. İspanyol ekibinde kulübün tarihi başarılarının altına imzasını atan Arda Turan, 2015-16 sezonu başında ise 34 milyon Euro'ya Barcelona'nın yolunu tuttu. Katalan ekibinde 55 maçta forma giyen ve Messi, Neymar, Suarez gibi sayısız yıldızla birlikte ter döken oyuncu, 15 golünün yanı sıra 11 asist kaydetti. Barça'daki düşüşün ardından 2017- 18'de Başakşehir'e gelen tecrübeli futbolcu, kariyerinin son iki sezonunu ise 'Yuvam' dediği G.Saray'da geçirdi ve sezon başında kontratı uzatılmadı. Dursun Özbek dönemi ile birlikte idari görevler için hazırlanan oyuncu, transfer döneminde de yetkililerle birlikte görüşmelere katıldı.




İSTATİSTİK VE KUPALARI
527 maç
90 gol
127 asist
2 UEFA Süper Kupası
1 UEFA Avrupa Ligi
2 La Liga şampiyonluğu
3 İspanya Kral Kupası
2 İspanya Süper Kupası
1 Süper Lig şampiyonluğu
1 Türkiye Kupası
1 Türkiye Süper Kupası

BARÇA VE MADRİD'DEN VEDA MESAJI
İSPANYOL devi Barcelona, Arda Turan için "Yolun açık olsun Barcelonalı Arda" mesajını attı. Atletico Madrid ise "Tüm hatıraların için teşekkürler Arda. Senin için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

'SAHA KENARINDA GÖRÜŞÜNCEYE DEK…'
ARDA Turan, eşinin Youtube hesabı üzerinden veda videosu paylaştı. Futbolun içinde kalmaya devam edeceğinin mesajını veren Turan, "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek" ifadelerini kullandı.

EL ÖPTÜ BUZLARI ERİTTİ
EURO 2016 sırasında o dönem A Milli Takım Teknik Direktörü olan Fatih Terim ile gerilim yaşayan Arda Turan, 2019'da Başakşehir forması giyerken bir maçta karşı karşıya geldiği hocasının elini öperek buzları eritmişti.

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Müthiş kariyeri ve olaylarıyla bir döneme damga vuran Arda Turan kramponlarını astı: Rüzgâr gibi geçti!
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