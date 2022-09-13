Müthiş kariyeri ve olaylarıyla bir döneme damga vuran Arda Turan kramponlarını astı: Rüzgâr gibi geçti!

Türk futbolunun en kariyerli ismi Arda Turan, futbolculuk hayatına nokta koydu. 99-2000 sezonunda Bayrampaşa- Altıntepsi'den G.Saray altyapısına geçen oyuncu, Atletico Madrid'e transfer olacağı 2011-12 sezonu başına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi.Katalan ekibinde 55 maçta forma giyen vegibi sayısız yıldızla birlikte ter döken oyuncu, 15 golünün yanı sıra 11 asist kaydetti. Barça'daki düşüşün ardından 2017- 18'de Başakşehir'e gelen tecrübeli futbolcu, kariyerinin son iki sezonunu ise 'Yuvam' dediği G.Saray'da geçirdi ve sezon başında kontratı uzatılmadı. Dursun Özbek dönemi ile birlikte idari görevler için hazırlanan oyuncu, transfer döneminde de yetkililerle birlikte görüşmelere katıldı.527 maç90 gol127 asist2 UEFA Süper Kupası1 UEFA Avrupa Ligi2 La Liga şampiyonluğu3 İspanya Kral Kupası2 İspanya Süper Kupası1 Süper Lig şampiyonluğu1 Türkiye Kupası1 Türkiye Süper KupasıİSPANYOL devi Barcelona, Arda Turan için "Yolun açık olsun Barcelonalı Arda" mesajını attı. Atletico Madrid ise "Tüm hatıraların için teşekkürler Arda. Senin için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.ARDA Turan, eşinin Youtube hesabı üzerinden veda videosu paylaştı. Futbolun içinde kalmaya devam edeceğinin mesajını veren Turan,ifadelerini kullandı.EURO 2016 sırasında o dönem A Milli Takım Teknik Direktörü olan Fatih Terim ile gerilim yaşayan Arda Turan, 2019'da Başakşehir forması giyerken bir maçta karşı karşıya geldiği hocasının elini öperek buzları eritmişti.