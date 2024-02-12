Ndombele’ye niyet Barış Alper’e kısmet

Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'e de gol atan Barış Alper Yılmaz son dönemin en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İlk 11'in bankosu haline gelen Barış Alper bu başarısını ekstra çalışmalara borçlu. Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyen 2000 doğumlu futbolcu, tuttuğu özel spor hocasıyla düzenli fiziksel çalışmalar yapıyor.
Milli oyuncu ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.
EN AZ 20 MİLYON EURO!
Almanya ve İtalya'dan kulüplerin yakından takip ettiği yıldız oyuncuyu son olarak Tottenham transfer listesine aldı. Galatasaray'a kiralık gönderdiği Ndombele'nin performansını takip eden İngiliz ekibi, bir anda Barış Alper Yılmaz'ı fark etti.
Ndombele yerine Barış Alper'i izlemeye başlayan Tottenham scoutları, transfer için olumlu rapor hazırladı. EURO- 2024'te boy gösterecek Barış için Galatasaray'ın bonservis beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde.
BARIŞ ALPER FAİR PLAY'E ADAY
Başakşehir
mücadelesinde korner kararının ardından topun kendisinden çıktığı yönünde hakemi uyaran Barış Alper Yılmaz'ın örnek davranışı karşılıksız kalmadı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, 23 yaşındaki milli futbolcuyu, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.
2 GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Farkı fizik gücü
Benim
yetenekli genç futbolcular için her zaman vurguladığım bir konu var. Başarının devamı ve daha büyük bir olumlu çizgi yakalamak için en önemli şey fizik kondisyon. Barış Alper Yılmaz'ın da performansının gün geçtikçe artması fizik açıdan güçlenmesinden dolayıdır.
Zaten Barış Alper de özel çalışmalar yaptığını söylüyor. Oyuncunun bugünkü kondisyonu bizim ligimiz için çok geçerli. Ama Avrupa için daha çok gelişmesi gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN
Oyun değiştirici
Muazzam
bir gelişimi var. Öncelikli olarak pozisyon bilgisinin ne kadar değerli bir şey olduğunu Barış Alper'in ortaya koyduklarında görüyoruz. Sol bekte, sağ bekte, sol açık, sağ açık, santrfor hangi bölgede oynarsa oynasın o pozisyonun görevlerini çok doğru bir şekilde yapabiliyor.
Bir de üstüne bireysel yeteneğini ortaya koyduğunda sahada oyun değiştirici bir futbolcu çıkıyor. G.Saray'ın onu mecburiyetten savunmada oynatmış olması geçici bir çözüm için olabilir bir durumdu. Ama gol atabilme kabiliyetine sahip bir oyuncunun her zaman olması gereken yer, kaleye yakın pozisyonlardır. Barış Alper fizik gücü, devamlılığı, atletik yapısı ve vuruş kabiliyetiyle oyun değiştirici olmaya devam edecektir.