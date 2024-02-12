Ndombele’ye niyet Barış Alper’e kısmet

Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'e de gol atan Barış Alper Yılmaz son dönemin en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İlk 11'in bankosu haline gelen Barış Alper bu başarısını ekstra çalışmalara borçlu. Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyenMilli oyuncu ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.Almanya ve İtalya'dan kulüplerin yakından takip ettiği yıldız oyuncuyu son olarak Tottenham transfer listesine aldı.Ndombele yerine Barış Alper'i izlemeye başlayan Tottenham scoutları, transfer için olumlu rapor hazırladı. EURO- 2024'te boy gösterecek Barış için Galatasaray'ın bonservis beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde.mücadelesinde korner kararının ardından topun kendisinden çıktığı yönünde hakemi uyaran Barış Alper Yılmaz'ın örnek davranışı karşılıksız kalmadı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, 23 yaşındaki milli futbolcuyu, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.Farkı fizik gücüyetenekli genç futbolcular için her zaman vurguladığım bir konu var. Başarının devamı ve daha büyük bir olumlu çizgi yakalamak için en önemli şey fizik kondisyon.Zaten Barış Alper de özel çalışmalar yaptığını söylüyor. Oyuncunun bugünkü kondisyonu bizim ligimiz için çok geçerli. Ama Avrupa için daha çok gelişmesi gerekiyor.Oyun değiştiricibir gelişimi var. Öncelikli olarak pozisyon bilgisinin ne kadar değerli bir şey olduğunu Barış Alper'in ortaya koyduklarında görüyoruz.Bir de üstüne bireysel yeteneğini ortaya koyduğunda sahada oyun değiştirici bir futbolcu çıkıyor. G.Saray'ın onu mecburiyetten savunmada oynatmış olması geçici bir çözüm için olabilir bir durumdu. Ama gol atabilme kabiliyetine sahip bir oyuncunun her zaman olması gereken yer, kaleye yakın pozisyonlardır. Barış Alper fizik gücü, devamlılığı, atletik yapısı ve vuruş kabiliyetiyle oyun değiştirici olmaya devam edecektir.