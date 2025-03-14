Ne de olsa aslan yuvası!

Taraftarların yarattığı atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belirlendi. Dünyanın en önde gelen spor internet sitesi GiveMesport'un hazırladığı listede Türkiye'den bir stadyuma da yer verildi. Değerlendirmede Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, 15 Ocak 2011'de açılışı gerçekleştirilen 52 bin 600 seyirci kapasiteli RAMS Park kendisine ikinci sırada yer buldu. Birinciliği Arjantin ekibi Boca Juniors'un La Bombonera Stadyumu (54.000) aldı. Üçüncülük ise Kızılyıldız'ın evi Rajko Mitic'e gitti (51.755). Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı (42.445) ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu (50.530) futbol tarihinin en kortucu 10 stadı değerlendirmesinde listeye giremedi.

İŞTE DÜNYANIN 10 KORKUTUCU STADI

1- La Bombonera (Boca Juniors)

2- RAMS Park (Galatasaray)

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız)

4- Signal Iduna Park (B. Dortmund)

5- Anfield (Liverpool)

6- Santiago Bernabeu (R. Madrid)

7- Ibrox (Rangers)

8- Celtic Park (Celtic)

9- Camp Nou (Barcelona)

10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)