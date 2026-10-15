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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Ne koşuyor ne oynuyor

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Ne koşuyor ne oynuyor
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G.Saray'ın Barcelona önünde tek golünün asistini yapan Rafael Leao, skor katkısının dışında varlık gösteremedi. 38 milyon Euro yatırım yapılan Portekizli sol kanat, takımın ön alan baskısına katılmazken, savunma yardımına da gelmedi. 1 orta isabeti, %59 başarılı pas oranı, 1 dribbling başarısı gibi düşük hücum performansı gösterdi. 18 top kaybı gerçekleştirirken hücumda da sıfır çekti. Leao, 32 dakika oynadığı Sporting ve 90 dakika sahada kaldığı Barcelona karşılaşmalarında ortalama 6.75 km mesafe kat etti
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RAFAEL LEAO
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Ne koşuyor ne oynuyor
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