Nelsson gidecek Skriniar gelecek

Bu sezon forma rekabetinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın gerisine düşen Victor Nelsson sözleşmesini uzatmadı ve ayrılma kararı aldı. Ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Danimarkalı oyuncuya minimum 10 milyon Euro değer biçiliyor. 26 yaşındaki stoperini satmaya hazırlanan Galatasaray, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapacak.

BURUK, ÜÇLÜ SAVUNMAYA KALICI OLARAK GEÇECEK

Paris Saint Germain'de istediği süreleri bulamayan Milan Skriniar'a teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı. Kiralama formülüyle bu takviyeyi düşünen Aslan, Fransız ekibi ile Slovak savunmacının maaşının paylaşımı konusunda görüşmelere başladı. 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gelmeyi çok isterken artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sanchez ve Abdülkerim'den memnun olan Okan Buruk, Skriniar hamlesiyle üçlü savunmaya kalıcı olarak geçmenin planlarını yapıyor.



TAŞINMA OCAK'TA

OCAK ayı ortasında Florya için ihaleye çıkacak Galatasaray'da Kemerburgaz'a taşınma ise ocak sonunda gerçekleşecek. A Takım'ın antrenman yapacağı nizami ölçüde iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi. Hibrit çimle kaplı bu zemini kontrol eden Okan Buruk, iki sahadan da memnun kaldı



ZAHA'YA KAPI KAPALI

KİRALIK gittiği Lyon'da beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda dönecek Fildişili kanat oyuncusunu kadroda düşünmüyor. Futbolcuya da bu mesajı iletilirken Galatasaray'a göre plan yapmaması istendi. Geçen sezon transfer edilen Zaha'ya MLS kulüplerinden Charlotte'un ilgisi olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız, kariyerine ABD'de devam etme kararı aldığı takdirde Aslan, Zaha'nın 8.8 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.