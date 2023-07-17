Nelsson gidiyor Sanchez geliyor

G.Saray, stoper mevkisi için de büyük yol aldı. Angelino ve Halil'i renklerine bağlayan Aslan, Londra'da Davinson Sanchez için görüşme yaptı.Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, son 4 günde Avusturya-Almanya-Türkiye-İngiltere arasında tam 9 uçuş gerçekleştirdi. Londra'da Halil Dervişoğlu'nu bitiren Timur, listedeki başka isimler için toplantılar yaptı. Sarı-kırmızılı yönetici, Danimarkalı stoper Nelsson'u isteyen Tottenham ile bir araya geldi.Cimbom, Kolombiyalı'ya sıcak bakarken serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Nelsson'da ısrarcı davranan Tottenham'dan ekstra para talep etti.Galatasaray'ın uzun süredir transferi için çabaladığı Leandro Paredes'ten haber geldi. Fransız basınından L'Equipe, 29 yaşındaki ön liberonun Galatasaray'la iletişime geçerek 1 hafta süre istediğini yazdı. Ayrıca sarı-kırmızılılar ile Arjantinli oyuncunun kulübü PSG'nin 6 milyon Euro bonservisle el sıkıştığı aktarılırken, Paredes'e Avrupa'da en iyi teklifi G.Saray'ın verdiği aktarıldı.