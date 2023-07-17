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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Nelsson gidiyor Sanchez geliyor

BERKAY TURAN
Nelsson gidiyor Sanchez geliyor

Başkan Vekili Erden Timur, Londra’da Kolombiyalı stoperin kulübüyle görüşme yaptı. Nelsson’u isteyen Tottenham’dan Sanchez+15 milyon Euro talep edilirken Ada ekibinin rakama sıcak baktığı kaydedildi

G.Saray, stoper mevkisi için de büyük yol aldı. Angelino ve Halil'i renklerine bağlayan Aslan, Londra'da Davinson Sanchez için görüşme yaptı. İşte olayın perde arkası: Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, son 4 günde Avusturya-Almanya-Türkiye-İngiltere arasında tam 9 uçuş gerçekleştirdi. Londra'da Halil Dervişoğlu'nu bitiren Timur, listedeki başka isimler için toplantılar yaptı. Sarı-kırmızılı yönetici, Danimarkalı stoper Nelsson'u isteyen Tottenham ile bir araya geldi. İngiliz takımında oynayan 27 yaşındaki Davinson Sanchez'in ismi, taraflar arasında masaya yatırıldı. Cimbom, Kolombiyalı'ya sıcak bakarken serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Nelsson'da ısrarcı davranan Tottenham'dan ekstra para talep etti. Transferin Sanchez+15 milyon Euro karşılığında bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

PAREDES SÜRE İSTEDİ
Galatasaray'ın uzun süredir transferi için çabaladığı Leandro Paredes'ten haber geldi. Fransız basınından L'Equipe, 29 yaşındaki ön liberonun Galatasaray'la iletişime geçerek 1 hafta süre istediğini yazdı. Ayrıca sarı-kırmızılılar ile Arjantinli oyuncunun kulübü PSG'nin 6 milyon Euro bonservisle el sıkıştığı aktarılırken, Paredes'e Avrupa'da en iyi teklifi G.Saray'ın verdiği aktarıldı.

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Nelsson gidiyor Sanchez geliyor
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