Nelsson gitti Vitik geliyor!

forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson ile yollar ayrıldı. Danimarkalı stoper,Sarı-kırmızılılara 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek İtalyan ekibi, opsiyonu kullanırsa bonservise de 12 milyon Euro verecek. Nelsson'dan oluşan boşluğu da G.Saray, Sparta Prag'dan Martin Vitik ile doldurmak istiyor. Cimbom, 22 yaşındaki Çekyalı stoper için kulübüyle temasa geçti. 1.93 boyundaki oyuncunun da G.Saray forması giymeye sıcak baktığı, kulüpler arasındaki pazarlığın olumlu geçtiği bildirildi.