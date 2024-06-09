Nelsson kalıyor Sanchez satılıyor

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u yenerek şampiyon olduğu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayan Victor Nelsson, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı. Danimarka Milli Takımı aday kadrosundan çıkartılan tecrübeli stoper, "Ülkemle EURO 2024'e gitmeyeceğim için tam anlamıyla yıkıldım. Sakatlığım umduğumdan önce geçmedi"
şeklinde konuştu. Galatasaray ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki savunmacının böylece dev turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.
ESKI HOCASI ANTONİO CONTE'NİN GÖZÜ ÜSTÜNDE
Sarı-kırmızılı ekipte bu şartlar altında Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı. Napoli'nin talip olduğu Kolombiyalı stoperi Tottenham'da beraber çalışan Antonio Conte, İtalyan ekibinin başına geçti. Çizme temsilcisi ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlaması an meselesi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'da 3.2 milyon Euro kazanan ve başarılı bir sezon geçiren Sanchez, Napoli için ücretini 2.7 milyon Euro'ya indirmeye hazır.
DEVLER LİGİ'NİN EN İYİ GOLÜ TETE'DEN
Galatasaray'da Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi. Sarı-kırmızılı ekibin A Grubu'nda sahasında oynadığı maçta 88'de skoru 2-2'ye getiren golü kaydeden Brezilyalı oyuncu, UEFA tarafından sezonun en iyisi olarak belirlendi.
ZİYECH KIZDI!
DÜNYA Kupası elemelerinde Fas evinde Zambiya'yı 2-1 yenerken Hakim Ziyech penaltıdan golünü attı. Maçın 65. dakikasında oyundan alınan sağ kanat, bu karara tepki gösterdi ve Faslı yıldız ülkesinde gündeme oturdu.