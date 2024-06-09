Nelsson kalıyor Sanchez satılıyor

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u yenerek şampiyon olduğu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayan Victor Nelsson, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı. Danimarka Milli Takımı aday kadrosundan çıkartılan tecrübeli stoper,şeklinde konuştu. Galatasaray ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunanSarı-kırmızılı ekipte bu şartlar altında Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı.Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'da 3.2 milyon Euro kazanan ve başarılı bir sezon geçirenGalatasaray'da Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi. Sarı-kırmızılı ekibin A Grubu'nda sahasında oynadığı maçta 88'de skoru 2-2'ye getiren golü kaydeden Brezilyalı oyuncu, UEFA tarafından sezonun en iyisi olarak belirlendi.DÜNYA Kupası elemelerinde Fas evinde Zambiya'yı 2-1 yenerken Hakim Ziyech penaltıdan golünü attı. Maçın 65. dakikasında oyundan alınan sağ kanat, bu karara tepki gösterdi ve Faslı yıldız ülkesinde gündeme oturdu.