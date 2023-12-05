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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Nelsson yeter!

MEHMET ÖZCAN
Nelsson yeter!

Sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Danimarkalı oyuncu önce kulübeye düştü, sonra dördüncü stoper oldu. Devre arasında ayrılık için teklif beklenirken yönetim 10 milyon Euro’ya bırakmaya hazır

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı. Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi. Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti. Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

OCAK AYINDA GİDECEK
Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır. Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.

NAPOLI KAPIDA!
KİRALIK olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo için İtalyan basınından Napoli iddiası geldi. Bu sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan ancak gol ve asist katkısı sağlayamayan 24 yaşındaki on numaranın ayrılacağı iddiaları da ortaya atıldı. Sezon sonunda Napoli'nin, Zaniolo için G.Saray'ın kapısını çalarak oyuncuyu bonservisi ile almak istediği iddia ediliyor.

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Nelsson yeter!
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