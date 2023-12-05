Nelsson yeter!

Sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Danimarkalı oyuncu önce kulübeye düştü, sonra dördüncü stoper oldu. Devre arasında ayrılık için teklif beklenirken yönetim 10 milyon Euro’ya bırakmaya hazır
Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı. Danimarkalıstoperin sözleşmesindeyazan 25 milyonEuro'luk serbestkalma maddesinegüvenenGalatasaray,bir türlü beklediğiteklifi alamadı. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi. Davinson Sanchez'in takımakatılması ile birlikte önce yedekkulübesine giden 25 yaşındakisavunmacı, formunu da kaybetti. Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.
OCAK AYINDA GİDECEK
Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır. Davinson Sanchez'i9.5 milyon Euro'ya kadrosunakatan Aslan, bu fiyatın üstündegelecek tekliflerde Nelsson'ungidişine onay verecek.
NAPOLI KAPIDA!
KİRALIK olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo için İtalyan basınından Napoli iddiası geldi. Bu sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan ancak gol ve asist katkısı sağlayamayan 24 yaşındaki on numaranın ayrılacağı iddiaları da ortaya atıldı. Sezon sonundaNapoli'nin, Zanioloiçin G.Saray'ınkapısını çalarakoyuncuyu bonservisiile almak istediğiiddia ediliyor.