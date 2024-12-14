Nelsson’a ayrılık için şartlı izin

Sarı-kırmızılıların sözleşme uzatma talebini geri çeviren Victor Nelsson, yedek kaldığı için ayrılma kararı aldı. Forma rekabetinde Sanchez ve Abdülkerim'in ardından Metehan'ın da gerisine düşen Nelsson, menajerine takım bulmasını söyledi.Nelsson'u ocak ayında satma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, 10 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisinde olduğunu oyuncuya ve menajerine iletti. Metehan ve Abdülkerim'in sözleşmesini uzatan Galatasaray, ara transfer döneminde Nelsson'u göndermesi halinde stoper takviyesi yapacak.sezon sonu bitecek Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan G.Saray'a eski yıldızı Felipe Melo'dan öneri geldi. Şu anda Fluminense'de oynayan 41 yaşındaki emektar oyuncu, "Corinthians'ın file bekçisi Hugo Souza çok iyi kaleci. Genç bir isim. Galatasaray'ın onu almasını tavsiye ederim" dedi.