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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Nelsson’a formül aranıyor!

MEHMET ÖZCAN
Nelsson’a formül aranıyor!

Danimarkalı stopere istenen teklif gelmezse satın alma opsiyonlu kiralama planı devreye sokulacak

YAZ transfer döneminde Sevilla'nın kiralamak istediği Victor Nelsson, Davinson Sanchez'in gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Stoperde bir anda 3. tercih konumuna düşen Nelsson, ocak ayında ayrılmayı düşünmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, çift haneli bonservis beklentisi karşılanmazsa Danimarkalı futbolcu, sezon başında Zaniolo'da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamayı gündemine aldı. 25 yaşındaki stoperden bu formülle maksimum gelir hedefleniyor.

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Nelsson’a formül aranıyor!
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