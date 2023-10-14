Nelsson’a formül aranıyor!

Danimarkalı stopere istenen teklif gelmezse satın alma opsiyonlu kiralama planı devreye sokulacak
YAZ transfer döneminde Sevilla'nın kiralamak istediği Victor Nelsson, Davinson Sanchez'in gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Stoperde biranda 3. tercih konumunadüşen Nelsson, ocak ayındaayrılmayı düşünmeyebaşladı. Sarı-kırmızılı kulüp, çift haneli bonservis beklentisi karşılanmazsa Danimarkalı futbolcu,sezon başında Zaniolo'daolduğu gibi satın almaopsiyonlu kiralamayı gündeminealdı. 25 yaşındaki stoperden bu formülle maksimum gelir hedefleniyor.