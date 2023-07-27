Nelsson’un aklı Tottenham’da

Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti. Okan Buruk da bu noktaya vurgu yaparak ilk golü yediren Victor Nelsson'u, "Hayatının en kötü maçını oynadı" diyerek eleştirmişti.Geçen sezon Sevilla ve Atalanta'dan teklif alan4 yaşındaki savunmacı,denilerek kalmaya ikna edilmiş ve ücretine 300 bin Euro zam yapılmıştı.Premier Lig'de kariyerine devam etmek isteyen Nelsson'un aklı, kendisini isteyen Tottenham'da kaldı. Serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan oyuncuya minimum 20 milyon Euro değer biçen ve daha az bir rakamı kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, gelen teklifleri henüz yeterli bulmadı.Bülent TİMURLENKteklife satılmayacak futbolcu yok ama Nelsson için iyi teklif nedir, önce onu sorgulamak lazım. Onu sattığınızda onun kalitesinde bir futbolcuyu kaça alacaksınız? Ne kadar yıllık ücret ödeyeceksiniz? Nelsson genç yaşta geldiği için makul bir ücrete oynuyor.Nelsson da Zalgiris maçında iyi değildi. Ancak Torreira'nın yokluğunu da unutmamak lazım. Rakibin geçiş hücumlarına baltayı vuran adamdı Torreira.demek doğru değil. Üst düzey bir kulübe gitmek isteyen, elinden geleni yapar. Asıl problem; kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Nelsson'a, Galatasaray taraftarının sosyal medyada önceki gün yağdırdığı hakaretler ve Okan Buruk'un "Hayatının en kötü maçını oynadı" demesi. Yerinde olsam, kazanamadığım maçlardan sonra açıklamalarımda futbolcu ismi geçirmem.çünkü bu bir takım oyunu.