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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Nelsson’un aklı Tottenham’da

MEHMET ÖZCAN
Nelsson’un aklı Tottenham’da

İngiliz ekibinin G.Saray’a yaptığı teklif kabul edilmedi. Premier Lig’de oynamak isteyen Danimarkalı stoper, ilk resmi maçta döküldü

Şampıyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti. Okan Buruk da bu noktaya vurgu yaparak ilk golü yediren Victor Nelsson'u, "Hayatının en kötü maçını oynadı" diyerek eleştirmişti. Sturm Graz'a 2-0 kaybedilen hazırlık maçında da tel tel dökülen Danimarkalı stoperdeki düşüşün nedeni, gerçekleşmeyen transferi. Geçen sezon Sevilla ve Atalanta'dan teklif alan 24 yaşındaki savunmacı, "Sezon sonu kolaylık sağlayacağız" denilerek kalmaya ikna edilmiş ve ücretine 300 bin Euro zam yapılmıştı. Şampiyonluğa katkı veren oyuncu, sezon sonunda ayrılma isteğini yineledi. Premier Lig'de kariyerine devam etmek isteyen Nelsson'un aklı, kendisini isteyen Tottenham'da kaldı. Serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan oyuncuya minimum 20 milyon Euro değer biçen ve daha az bir rakamı kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, gelen teklifleri henüz yeterli bulmadı.


BİR GÖRÜŞ Bülent TİMURLENK
Taraftar ve Buruk yanlış yaptı
İYİ teklife satılmayacak futbolcu yok ama Nelsson için iyi teklif nedir, önce onu sorgulamak lazım. Onu sattığınızda onun kalitesinde bir futbolcuyu kaça alacaksınız? Ne kadar yıllık ücret ödeyeceksiniz? Nelsson genç yaşta geldiği için makul bir ücrete oynuyor. Her futbolcunun talihsiz bir günü vardır. Nelsson da Zalgiris maçında iyi değildi. Ancak Torreira'nın yokluğunu da unutmamak lazım. Rakibin geçiş hücumlarına baltayı vuran adamdı Torreira. "Aklı transferde, bu yüzden böyle oynadı" demek doğru değil. Üst düzey bir kulübe gitmek isteyen, elinden geleni yapar. Asıl problem; kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Nelsson'a, Galatasaray taraftarının sosyal medyada önceki gün yağdırdığı hakaretler ve Okan Buruk'un "Hayatının en kötü maçını oynadı" demesi. Yerinde olsam, kazanamadığım maçlardan sonra açıklamalarımda futbolcu ismi geçirmem. "Biz" demek en iyisi, çünkü bu bir takım oyunu.

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Nelsson’un aklı Tottenham’da
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