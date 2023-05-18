Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Nicolo Zaniolo planı zora girdi
Giriş Tarihi: 18.5.2023

Nicolo Zaniolo planı zora girdi

Nicolo Zaniolo planı zora girdi
İstanbulspor maçında oyuna dahil olduktan 6 dakika sonra rakibine tabanla girerek direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun en az 2 maç ceza alması bekleniyor. İlk 11'e giremediği için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki akıbeti de merak konusu. Sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunsa da bu rakamı İtalyan yıldıza ödeyecek kulüp piyasada yok. Galatasaraylı yetenekle Milan ilgileniyor ancak teklifin 20 milyon Euro'yu geçmeyeceği konuşuluyor. Galatasaray 15 milyon Euro yatırım yaptığı Zaniolo'dan rekor gelir hedefliyordu.

'AKLINI KAYBETTİ'
KIRMIZI kart gördükten sonra sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Zaniolo, İtalya'da gündeme oturdu. Corriere dello Sport oyuncunun fotoğraflarına yer vererek, "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" diye yazdı. La Gazetta dello Sport ve Tuttosport da yıldız oyuncunun atılmasına geniş yer ayırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
Son Dakika: Kadir Şeker davasında hapis yatacak mı? Tahliye olması bekleniyordu
Bu nasıl Kemal?
ARKADAŞINA GÖNDER
Nicolo Zaniolo planı zora girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA