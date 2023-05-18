Nicolo Zaniolo planı zora girdi

İstanbulspor maçında oyuna dahil olduktan 6 dakika sonra rakibine tabanla girerek direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun en az 2 maç ceza alması bekleniyor.Sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunsa da bu rakamı İtalyan yıldıza ödeyecek kulüp piyasada yok.Galatasaray 15 milyon Euro yatırım yaptığı Zaniolo'dan rekor gelir hedefliyordu.KIRMIZI kart gördükten sonra sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Zaniolo, İtalya'da gündeme oturdu. Corriere dello Sport oyuncunun fotoğraflarına yer vererek, "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" diye yazdı. La Gazetta dello Sport ve Tuttosport da yıldız oyuncunun atılmasına geniş yer ayırdı.