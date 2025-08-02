Nispet yaptılar

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen transferinin detaylarını paylaşırken dünya markası olmak için çalıştıklarını söyledi. Osimhen'in bu transferde duruşunu "enteresan" kelimesi ile anlatan Kavukcu, "Başkanımız, parayı bu yönetimin ödemesini istedi. Geleceğe borç bırakmak istemedi. İlk teklifi Muslera'nın veda yemeğinde yaptık ve bir lira daha artırmadık. Rakam saklamadık. İnşallah başka takımlar da kiraladıkları oyuncunun rakamlarını gerçekçi olarak açıklar. Osimhen'e başka yerlerden teklif gitti. G.Saray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası. İstediğimiz oyuncuyu alırız" dedi. Kavukcu, F.Bahçe Divan Kurulu'nda Osimhen'in 45 numarası üzerinden yapılan diyaloğa da göndermede bulundu. Aziz Yıldırım'ın "Çocuk F.Bahçe formasına 45 numara koydurmak istemiş, babası anlamamış, çocuk 'Osimhen' demiş" sözlerinin üzerine oyuncunun formasını gösteren Kavukcu, "Gerçek 5 yıldızlı formamız da var. Bu 45 numara da çok meşhur oldu. Herkesin almak isteyip alamadığı bir forma oldu. Çocuklar da hangi forma olursa olsun 45 numaralı forma istiyor" ifadelerini kullandı.





ENDİŞELENMEYİN ESKİ G.SARAY YOK!

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, dün basının karşısına Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte geçerken hedeflerinin daha yeni başladığını söyledi. "Arkadaşlarımla bir hayal kurduk. İlk başta birçok kişiye imkânsız gibi görünüyor" diyen Özbek, şöyle devam etti: "Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir. İstediğinde Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının en önemli göstergesidir. Hiç kimse, 'Bu transfer yapıldı. Bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Bu bonservisin nasıl ödeneceği, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda bütün hesaplarımızı yaptık. Galatasaray'ın geçmişteki gelirlerine göre bugünkü bütçenin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda endişe duyulabilir. Galatasaray'ın artık ne marka değeri ne futbol seviyesi ne de proje yapmadaki gücü, geçen sene olduğu yerde değil. Galatasaray başka bir yere geldi. Bu gelişim aynen devam edecek. Bütün hesaplarımızı yaptık. Galatasaray bir daha eskisi gibi finansman zorluğuna girmeyecek. Biz artık bütün zorlukların içinden çıktık. Bugün artık 26, 27, 28. şampiyonlukları hedefleyen bir çalışma içindeyiz. Amacımız günü kurtarmak değil, Galatasaray'ın geleceğini yapmak."



DUYMADIĞINIZ ÜÇ KALECİ VAR

SARI-KIRMIZILILARIN kaleci transferindeki rotasını ise Kavukcu şu sözlerle anlattı: "Herkes, transferi hızlı bir şekilde bitirmemizi istiyor. Biz, her şeyi planlayarak buraya geldik. Kaleci transferi hakkında da çok farklı isimler konuşuluyor. Daha önce hiç duymadığınız 3 isim var. Gizli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. G.Saray'ın şartları ile oyuncunun şartları uyuşursa hocamız karar verecek, elbette başkanımızın kararından sonra. G.Saray'ın en az 3 tane halka açılmış şirketi olması için çalışıyoruz. Sane ile ilk Ocak ayında temas kurduk, o da buraya gelmeyi çok istedi ve transfer gerçekleşti. Başkanımızın vizyonu ile ilerliyoruz."





BREZİLYA'DAN VİCTOR İDDİASI

EDERSON için Manchester City'nin yüksek bonservis isteği nedeniyle G.Saray'ın frene bastığı öğrenilirken, gündeme yeni bir isim geldi. Brezilya basınına göre; Botafogo kalecisi John Victor için sarı-kırmızılılar nabız yokladı. 1.97 boyundaki Brezilyalı file bekçisi, Santos altyapısından yetiştikten sonra kiralık olarak Valladolid forması da giydi ve Ocak 2024'te 1.3 milyon Euro'ya Botafogo'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon toplam 33 maça çıkan ve 26 gol yiyen deneyimli isim 14 maçta da kalesini gole kapattı.