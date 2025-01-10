Nottingham’a bay-bay!

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray bir başka yerli yıldızına gelen teklifi ise geri çevirmişti. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 25 milyon Euro'yu gözden çıkarsa da sarı-kırmızılılar masaya oturmadı. Barış Alper'i satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı. Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı. İngiliz kulübü, izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak lig şampiyonluğu ve Avrupa'da finale konsantre olan teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasını Barış'a göre yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüp de 'Bay' lakaplı 24 yaşındaki oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor.

26 MAÇI 6 BÖLGEDE OYNADI!

Barış Alper bu sezon 26 maçta 6 bölgede görev aldı. Sağ kanatta 9 maçta 4 gol-1 asist, sol kanattaki 7 maçında 3 gol, orta sahanın sağındaki 5 karşılaşmada ise 2 kez ağları buldu. 24 yaşındaki oyuncu, sağ bek, santrfor ve sol bekte de oynadı.