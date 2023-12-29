Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Hedefimiz ikide iki!
Giriş Tarihi: 29.12.2023

Hedefimiz ikide iki!

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Hedefimiz ikide iki!

Buruk: “Ligde Fenerbahçe kendi sahasında olmasına rağmen geride bekledi. Oyuncuları suçlamak yerine saygı duymalıyız. Şampiyonluğu kazandık, şimdi kupayı da almak için buradayız”

Zorlu randevu öncesi Riyad'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Farklı ve güzel bir atmosferde oynayacağız. Hedefimiz Süper Kupa" dedi. Beklentilerin farkında olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali. Süper Kupa'yı istiyoruz. Şampiyonluğu kazandık, şimdi bu kupayı almak için buradayız. Stadyum, saha çok güzel. İlk derbi beklentinin altındaydı. En iyi şekilde hazırlandık" ifadesini kullandı.

İCARDİ 3 TANE AYRI DARBE ALDI, KIRIK VAR!
Buruk şunları söyledi: "Keşke burada rakibimizle beraber oturabilseydik. Onların böyle bir kararı oldu. İcardi'de kırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi. Kararı maç öncesi vereceğiz. Son derbide 2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırık oldu. Burnunda da problem var. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor. Bayern Münih'e karşı önde bastık, Fenerbahçe'ye de. Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti. Pasla çıkmadı, kendi sahasında olmasına rağmen geride bekledi. Penaltıya en çok Muslera çalıştı. Oyunculara saygı duymak gerekiyor. Fenerbahçeli oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Burada oyuncuları suçlamak yerine onlara sahip çıkmamız lazım."

TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMELİYİZ
ASLAN'IN efsane kaptanı Muslera ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için uzun bir yıl oldu ve yılın sonunda bir kupa daha ekleyebilmek bir gurur. Ona göre hazırlık yaptık. Bizim için burada olmak Türkiye'yi temsil etmek için ekstra motive olmaya gerek yok. Bugün antrenörlerin hepsi kalecilerin daha fazla oyuna katılabilmesini istiyor. Okan hocamın bunu yaptırması beni çok geliştirdi. Kaleci olarak bazen de stoper olmam gerekiyor."

GÜZEL BİR MAÇ İÇİN HERKES HAZIR OLSUN
RIYAD yolculuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, güzel bir maç olacağını düşündüğünü söyledi. Özbek, "2023'ün son kupası ve derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak. Her iki takım için de önemli bir müsabaka. Kupayı alıp taraftarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
Terör örgütü PKK/YPG ile ABD'den "Lobicilik" anlaşması!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
Tek başına bir kadın
SON DAKİKA: Merkez Bankası toplam rezervleri rekora doymuyor! Başkan Erdoğan: Daha da artıracağız
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefimiz ikide iki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA