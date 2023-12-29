Hedefimiz ikide iki!

Zorlu randevu öncesi Riyad'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan G.Saray'ın hocası Okan Buruk,dedi. Beklentilerin farkında olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali.Stadyum, saha çok güzel. İlk derbi beklentinin altındaydı. En iyi şekilde hazırlandık" ifadesini kullandı.uruk şunları söyledi:İcardi'dekırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi.Kararı maç öncesi vereceğiz. Son derbide2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırıkoldu. Burnunda da problem var.BayernMünih'e karşı önde bastık, Fenerbahçe'ye de.Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti.Pasla çıkmadı, kendi sahasında olmasına rağmengeride bekledi. Penaltıya en çok Musleraçalıştı.ASLAN'IN efsane kaptanı Muslera ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için uzun bir yıl oldu ve yılın sonunda bir kupa daha ekleyebilmek bir gurur. Ona göre hazırlık yaptık. Bizim için burada olmak Türkiye'yi temsil etmek için ekstra motive olmaya gerek yok. Bugün antrenörlerin hepsi kalecilerin daha fazla oyuna katılabilmesini istiyor. Okan hocamın bunu yaptırması beni çok geliştirdi. Kaleci olarak bazen de stoper olmam gerekiyor."RIYAD yolculuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, güzel bir maç olacağını düşündüğünü söyledi. Özbek, "2023'ün son kupası ve derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak. Her iki takım için de önemli bir müsabaka.Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın" diye konuştu.