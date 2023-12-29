Hedefimiz ikide iki!

Buruk: “Ligde Fenerbahçe kendi sahasında olmasına rağmen geride bekledi. Oyuncuları suçlamak yerine saygı duymalıyız. Şampiyonluğu kazandık, şimdi kupayı da almak için buradayız”
Zorlu randevu öncesi Riyad'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Farklı ve güzel bir atmosferdeoynayacağız. Hedefimiz Süper Kupa" dedi. Beklentilerin farkında olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali. Süper Kupa'yı istiyoruz.Şampiyonluğu kazandık, şimdi bukupayı almak için buradayız. Stadyum, saha çok güzel. İlk derbi beklentinin altındaydı. En iyi şekilde hazırlandık" ifadesini kullandı.
İCARDİ 3 TANE AYRI DARBE ALDI, KIRIK VAR!
Buruk şunları söyledi: "Keşke buradarakibimizle beraber oturabilseydik.Onların böyle bir kararı oldu. İcardi'dekırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi.Kararı maç öncesi vereceğiz. Son derbide2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırıkoldu. Burnunda da problem var. Hakemlerinde oyuncuları koruması gerekiyor. BayernMünih'e karşı önde bastık, Fenerbahçe'ye de.Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti.Pasla çıkmadı, kendi sahasında olmasına rağmengeride bekledi. Penaltıya en çok Musleraçalıştı. Oyunculara saygı duymak gerekiyor.Fenerbahçeli oyuncuların hepsine saygıduyuyorum. Burada oyuncuları suçlamakyerine onlara sahip çıkmamız lazım."
TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMELİYİZ
ASLAN'IN efsane kaptanı Muslera ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için uzun bir yıl oldu ve yılın sonunda bir kupa daha ekleyebilmek bir gurur. Ona göre hazırlık yaptık. Bizim için burada olmak Türkiye'yi temsil etmek için ekstra motive olmaya gerek yok. Bugün antrenörlerin hepsi kalecilerin daha fazla oyuna katılabilmesini istiyor. Okan hocamın bunu yaptırması beni çok geliştirdi. Kaleci olarak bazen de stoper olmam gerekiyor."
GÜZEL BİR MAÇ İÇİN HERKES HAZIR OLSUN
RIYAD yolculuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, güzel bir maç olacağını düşündüğünü söyledi. Özbek, "2023'ün son kupası ve derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak. Her iki takım için de önemli bir müsabaka. Kupayıalıp taraftarımızı vebizi izleyenleri memnunetmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın" diye konuştu.