Okan Buruk gururla sunar: Yunus Akgün

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyunculara yaptığı dokunuşla yıldızlarını parlatmaya devam ediyor. Tecrübeli hocanın,isim Yunus Akgün oldu. Buruk, futbolcusundan yeni bir yıldız yaratacağını sezon başında zaten ortaya koymuştu. Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferini gündeme aldığında, "Elimde Yunus Akgün de var'' diyerek bu ismi bekletmiş ve milli oyuncununOğuz Aydın, Fenerbahçe'de kulübeden çıkamazken, kiralık olarak gittiği Leicester'dan dönen Yunus, Galatasaray'ın yeni transferi gibi parladı.Geçen iki sezonda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu üst seviyeye çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, benzer dokunuşu Yunus'a da yapmış oldu.2015 yılında girdiği Galatasaray altyapısından A Takıma yükselen Yunus Akgün, Adana Demirspor (2020-22) ve İngiliz ekibi Leicester'da (2023) kiralık oynadıktan sonra bu sezon başında yeniden Florya'ya döndü. 5. haftadaki Rizespor karşılaşmasıyla 11'de şans bulmaya başladı. G.Antep ve F.Bahçe derbisinde de hocasının ilk tercihi oldu. Kariyeri boyunca G.Saray formasını 68 kez giyen oyuncu 7 gol-8 asistlik katkı sağladı. Bu sezon tek golünü G.Antep karşılaşmasında attı.Yunus Akgün'ün F.Bahçe derbisi sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni kazanmıştı. Galatasaray'ın 100 milyon Euro piyasa değerine sahip son transferi Osimhen ise "Ne oyuncu ama" yorumu yapmıştı.