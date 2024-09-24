Okan Buruk gururla sunar: Yunus Akgün

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyunculara yaptığı dokunuşla yıldızlarını parlatmaya devam ediyor. Tecrübeli hocanın, güvendiği, forma şansı verdiği ve takıma yeni bir transfer gibi kazandırdığı
isim Yunus Akgün oldu. Buruk, futbolcusundan yeni bir yıldız yaratacağını sezon başında zaten ortaya koymuştu. Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferini gündeme aldığında, "Elimde Yunus Akgün de var'' diyerek bu ismi bekletmiş ve milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini dert etmemişti. Geçen zaman, Buruk'u haklı çıkardı.
ROLAND SALLAİ'Yİ YEDEK BIRAKTI
Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de kulübeden çıkamazken, kiralık olarak gittiği Leicester'dan dönen Yunus, Galatasaray'ın yeni transferi gibi parladı. 24 yaşındaki ismi sağ açıktan sol kanada çeken Okan Buruk, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu onunla doldurdu.
Geçen iki sezonda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu üst seviyeye çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, benzer dokunuşu Yunus'a da yapmış oldu. Gol atıp asist yapmaya başlayan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, yeni transfer Sallai'ye rağmen ilk 11'in bankosu haline geldi.
BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!
2015 yılında girdiği Galatasaray altyapısından A Takıma yükselen Yunus Akgün, Adana Demirspor (2020-22) ve İngiliz ekibi Leicester'da (2023) kiralık oynadıktan sonra bu sezon başında yeniden Florya'ya döndü. 5. haftadaki Rizespor karşılaşmasıyla 11'de şans bulmaya başladı. G.Antep ve F.Bahçe derbisinde de hocasının ilk tercihi oldu. Kariyeri boyunca G.Saray formasını 68 kez giyen oyuncu 7 gol-8 asistlik katkı sağladı. Bu sezon tek golünü G.Antep karşılaşmasında attı.
NE OYUNCU AMA!
Yunus Akgün'ün F.Bahçe derbisi sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni kazanmıştı. Galatasaray'ın 100 milyon Euro piyasa değerine sahip son transferi Osimhen ise "Ne oyuncu ama" yorumu yapmıştı.