Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Okan Buruk’un cezası 1 maç
Giriş Tarihi: 30.09.2026

Okan Buruk’un cezası 1 maç

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Okan Buruk’un cezası 1 maç
  • ABONE OL
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Süper Lig'de 19 Eylül'de oynanan maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk'un cezası belli oldu. "Sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevk edilen tecrübeli teknik adam, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Aynı karşılaşmada direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası geldi. Okan Buruk, Kasımpaşa maçında takımın başında olamayacak. Ugochukwu ise hem Kasımpaşa hem de Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk’un cezası 1 maç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA