Olay maçın VAR kaydı açıklandı

TFF, konuk takımın sahadan çekilmesiyle sonuçlanan G.Saray-Adana Demir maçındaki penaltıyla ilgili VAR kayıtlarını açıkladı. SABAH Spor'un 11 Şubat'ta duyurduğu şekilde Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'in, hakem Oğuzhan Çakır'ı "Doğru karar" diyerek desteklediği belgelendi.

Bu tür VAR müdahalesi gerektiren ancak hakemin incelemeye davet edilmediği pozisyonlarda futbol kamuoyunun bu şekilde bilgilendirileceği aktarıldı. Sundberg'in, Çakır'a "Oğuzhan, kontrol tamamlandı. Penaltı teyit edildi" diye seslendiği görüldü. Ayrıca Çakır'ın, yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e "Volkan abi sen ne gördün" diye sorduğu, Narinç'in de "Bana göre de penaltı gördüm, oyuncu topa hiç müdahale edemedi" ifadelerini kullandığı duyuldu.