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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Old Trafford’da yendik, Sami Yen’de yine yeneriz!

Old Trafford’da yendik, Sami Yen’de yine yeneriz!

Sarı-kırmızılılar, ManU’yu devirip gruptan ikinci çıkmak adına kritik virajı dönmenin peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Aslan kritik virajda… 4 puanı olan sarı-kırmızılılar, bugün 3 puanla son sıradaki M.United'ı evinde ağırlıyor. İki takım arasındaki ilk maçı Cimbom deplasmanda 3-2 kazanmıştı. 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. EXXEN'den yayınlanacak müsabakayı sarıkırmızılılar kazanırsa ikinci tur için önemli bir adım atacak.

8. SINAV
G.Saray ile Manchester United, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta ikişer galibiyet elde eden iki takım, 3 mücadelede ise yenişemedi.

1 GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Muslera riske girmemeli
G.SARAYLI futbolcular dikkatli olmalı, pas alışverişinde riske girmemeli, basit oynamalı. G.Saray taraftarı da sabır göstermeli ama takımını destekleri ile hep dinamik tutmalı. Şu anda G.Saray, M.United'ın puan olarak önünde. Kazanırsa Avrupa'ya devamı garanti altına alacaklar, hangi kategoride oynayacaklarını Kopenhag maçı belirleyecek. Ancak berabere kalırlarsa B.Münih'in, Kopenhag'ı ve M.United'ı yeneceğini düşünürsek ikinciliğe yerleşecekler. Kopenhag'da da final oynayacaklar. Öncelikle Muslera kalesinden oyun başlatırken macera yapmamalı. Taffarel'den öğrendiği ayak vuruşu ile takımını hızlı hücuma kaldırmalı. Okan hoca orta sahayı güçlü tutmalı ve Mertens kesinlikle ilk 11'de olmalı. Sol bekte de Angelino görev yapmalı. Çünkü Okan hoca için Avrupa'da 3 yerli kuralı yok. Sanchez'in oynamaması büyük bir dezavantaj. Bu yüzden savunma riske girmeden sıkıştığında Muslera'ya pas atmalı, Abdülkerim öne çıkışlarda kontrollü olmalı.

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Old Trafford’da yendik, Sami Yen’de yine yeneriz!
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