Old Trafford’da yendik, Sami Yen’de yine yeneriz!

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Aslan kritik virajda…İki takım arasındaki ilk maçı Cimbom deplasmanda 3-2 kazanmıştı. 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayıyönetecek. EXXEN'den yayınlanacak müsabakayı sarıkırmızılılar kazanırsa ikinci tur için önemli bir adım atacak.G.Saray ile Manchester United, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta ikişer galibiyet elde eden iki takım, 3 mücadelede ise yenişemedi.Muslera riske girmemelifutbolcular dikkatli olmalı, pas alışverişinde riske girmemeli, basit oynamalı.Şu anda G.Saray, M.United'ın puan olarak önünde. Kazanırsa Avrupa'ya devamı garanti altına alacaklar, hangi kategoride oynayacaklarını Kopenhag maçı belirleyecek. Ancak berabere kalırlarsa B.Münih'in, Kopenhag'ı ve M.United'ı yeneceğini düşünürsek ikinciliğe yerleşecekler. Kopenhag'da da final oynayacaklar.Okan hoca orta sahayı güçlü tutmalı ve Mertens kesinlikle ilk 11'de olmalı. Sol bekte de Angelino görev yapmalı. Çünkü Okan hoca için Avrupa'da 3 yerli kuralı yok. Sanchez'in oynamaması büyük bir dezavantaj.