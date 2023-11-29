Old Trafford’da yendik, Sami Yen’de yine yeneriz!

Sarı-kırmızılılar, ManU’yu devirip gruptan ikinci çıkmak adına kritik virajı dönmenin peşinde
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Aslan kritik virajda… 4puanı olan sarı-kırmızılılar,bugün 3puanla son sıradakiM.United'ı evindeağırlıyor. İki takım arasındaki ilk maçı Cimbom deplasmanda 3-2 kazanmıştı. 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyolhakem Jose MariaSanchez yönetecek. EXXEN'den yayınlanacak müsabakayı sarıkırmızılılar kazanırsa ikinci tur için önemli bir adım atacak.
8. SINAV
G.Saray ile Manchester United, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta ikişer galibiyet elde eden iki takım, 3 mücadelede ise yenişemedi.
1 GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Muslera riske girmemeli G.SARAYLI futbolcular dikkatli olmalı, pas alışverişinde riske girmemeli, basit oynamalı. G.Saray taraftarı da sabır göstermeli amatakımını destekleri ile hep dinamik tutmalı. Şu anda G.Saray, M.United'ın puan olarak önünde. Kazanırsa Avrupa'ya devamı garanti altına alacaklar, hangi kategoride oynayacaklarını Kopenhag maçı belirleyecek. Ancak berabere kalırlarsa B.Münih'in, Kopenhag'ı ve M.United'ı yeneceğini düşünürsek ikinciliğe yerleşecekler. Kopenhag'da da final oynayacaklar. ÖncelikleMuslera kalesinden oyun başlatırken macerayapmamalı. Taffarel'den öğrendiği ayakvuruşu ile takımını hızlı hücuma kaldırmalı. Okan hoca orta sahayı güçlü tutmalı ve Mertens kesinlikle ilk 11'de olmalı. Sol bekte de Angelino görev yapmalı. Çünkü Okan hoca için Avrupa'da 3 yerli kuralı yok. Sanchez'in oynamaması büyük bir dezavantaj. Bu yüzdensavunma riske girmeden sıkıştığındaMuslera'ya pas atmalı, Abdülkerimöne çıkışlarda kontrollüolmalı.