Olimpiu Morutan’a Arabistan’dan teklif

İTALYA Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve G.Saray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi.Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif için G.Saray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak.Okan Buruk'un talebeleri ilk sınavında Macaristan ekibi Kisvarda'yı Barış Alper ve Sacha Boey'in golleriyle 2-0 yenmişti.