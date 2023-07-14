Olimpiu Morutan’a Arabistan’dan teklif

İTALYA Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve G.Saray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi. Avusturya kampındateknik direktörOkan Buruk'un dayakından ilgilendiğioyuncu Kisvardamaçında 45 dakika sahadakalıp olumlu sinyal verirken24 yaşındaki orta sahayıisteyenler var. Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif için G.Saray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.
20.30'DA RAKİP AUSTRIA WIEN
SARI-KIRMIZILILAR Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Viyana'dakiGenerali Arena'daAustria Wien ilesaat 20.30'da karşıkarşıya gelecekolan Aslan'ın mücadelesiGS TV'den ekranlaragelecek. Okan Buruk'un talebeleri ilk sınavında Macaristan ekibi Kisvarda'yı Barış Alper ve Sacha Boey'in golleriyle 2-0 yenmişti.