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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Olimpiu Morutan’a Arabistan’dan teklif

Olimpiu Morutan’a Arabistan’dan teklif
İTALYA Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve G.Saray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi. Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği oyuncu Kisvarda maçında 45 dakika sahada kalıp olumlu sinyal verirken 24 yaşındaki orta sahayı isteyenler var. Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif için G.Saray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.

20.30'DA RAKİP AUSTRIA WIEN
SARI-KIRMIZILILAR Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Viyana'daki Generali Arena'da Austria Wien ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek olan Aslan'ın mücadelesi GS TV'den ekranlara gelecek. Okan Buruk'un talebeleri ilk sınavında Macaristan ekibi Kisvarda'yı Barış Alper ve Sacha Boey'in golleriyle 2-0 yenmişti.

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Olimpiu Morutan’a Arabistan’dan teklif
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