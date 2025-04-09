Önce 5.yıldız sonra yıldızlar!

G.Saray, kalan 8 haftada tarihi şampiyonluğa ulaşmanın peşine düşerken yönetim ve teknik heyet, transfer konuşmayı yasakladı. Sezon başında Batshuayi, Jelert, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai'yi kadrosuna katan, ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Lemina, Morata, Cuesta, Frankowski ve Eren Elmalı hamlesi yapan yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesi gelirse bu kez elini çabuk tutacak. Sezon sonunda Muslera ve Mertens'e veda edecek sarı-kırmızılı takım, kaleci ve 10 numara takviyesinde hata yapmak istemiyor. Ancak şampiyonluk yarışı kızıştığı için Kemerburgaz'da transfer konusunda frene basıldı. Teknik heyet ve yönetim, beşinci yıldıza konsantre oldu.

YABANCI KALECİDE İLK ROTA ALİSSON

Kalede kaptan Fernando Muslera sonrası yerli Uğurcan ve Berke, yabancı Alisson ve Perri gibi isimlerin konuşulduğu Galatasaray'da Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın durumu takip ediliyor. Şampiyonluğa öncelik veren sarı-kırmızılılar, lig bitene kadar transfer konusunda hamle yapmayacak. Sadece Osimhen'in kararına göre Napoli ile masaya oturulacak.

ALİSSON BECKER

Alisson Becker, Temmuz 2018'den bu yana Liverpool forması giyiyor. İngiliz ekibinde toplamda 291 maça çıktı, 258 gol yerken 126 müsabakada da kalesine duvar ördü.

LUCAS PERRİ

27 yaşında ve 1.97 boyunda olan Lucas Perri, bu sezon Lyon formasıyla 38 maça çıktı... 47 gole engel olamazken 12 karşılaşmada da geçit vermedi.