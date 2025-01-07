Önce Lyon sonra Mikautadze!

Sarı-kırmızılı yönetim ara transferde günü kurtarmak için değil geleceği oluşturmak adına hamlelerini yapacak. Bu doğrultuda Dybala hedefini bir kenara bırakan yönetim, Mikautadze için uğraşlarını sürdürüyor. Gürcü oyuncuyu kadroya katmak için Lyon ile pazarlık masasında olan Cimbom ilk hamlesinde 17 milyon Euro önerirken bu geri çevrildi. 20 milyon Euro'luk bonuslu öneri de kabul edilmeyince Aslan el yükseltme kararını aldı. Yönetim bonuslarla 22 milyon Euro seviyesine çıkacak ve bunun da son teklif olduğunun altı çizilecek. 24 yaşındaki santrforun, kulübünün kararına göre hareket edeceği, G.Saray cephesinin ise Lyon'u ikna etmesi halinde alacağı izin sonrasında Mikautadze'yi ikna için turlara başlayacağı öğrenildi.





SAKARYA'DA GOL SESİ ÇIKMADI

NDYOL 1. Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı. Sakaryaspor'un evinde oynanan müsabakada iki takım da 3 isabetli şut atarken gole çeviremedi. Yeşil-siyahlıların hocası Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden maçı bitirdik diyebilirim" ifadelerini kullanırken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sakaryaspor gibi zor bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyum" diye konuştu.