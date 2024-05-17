Önce şampiyonluk sonra kupalar!

Galatasaray yönetimi hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisinde kupa kaldırmayı istemiyor. Sarı kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem şampiyonluk kupası hem de Süper Kupa için bir talepte bulunmadı.
Yönetim, iki kupa için de Rams Park'ta özel bir tören yapmayı planlıyor. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki final maçına U19 takımı ile çıkmış, Galatasaray yarıda kalan maçı 1-0 önde bitirmişti. TFF kararı ile Aslan 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.
Galatasaray yönetimi pazar gecesi için sadece TFF'den şampiyon olan kadınların kupasını istedi. Kadın takımı maça gelecek, taraftarın önünde kupasını havaya kaldıracak.
YUNUS AKGÜN'DEN SÜRPRİZ ZİYARET!
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azar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. İngiltere ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün antrenmanı ziyaret etti. Okan Buruk, Florya'da eski öğrencisiyle sohbet ederken ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.
23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek. Leicester'da toplam 34 maçta görev alan Yunus 2 gol, 4 asist üretti.
OĞUZ AYDIN'DA PAZARLIK ZAMANI
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arış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen G.Saray, alternatif olarak Oğuz Aydın'ı belirledi. Alanya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sağ kanat bu sezon 12 golünü 8 asistle süsledi. Bonservis pazarlıklarında, Alanya'nın takibinde olan G.Saray altyapısı çıkışlı Eren Aydın'ın da ismi geçiyor.
Çorumspor'da kiralık oynayan Eren artı para teklifi ile Cimbom, transferi bitirmenin peşinde.
KEMERBURGAZ'DA TARİHİ PİKNİK!
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, 17 Mayıs 2000'de müzesine götürdüğü UEFA Kupası'nı bugün Kemerburgaz'da kutlayacak. Başkan Dursun Özbek tarafından organize edilen piknikte üyeler Kemerburgaz'da buluşacak.
Hem yeni tesislerden mesaj verilirken hem de zaferin 24. yılı hatırlanacak. Bu önemli buluşmaya teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcuların da katılması bekleniyor.