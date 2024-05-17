Önce şampiyonluk sonra kupalar!

Galatasaray yönetimi hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisinde kupa kaldırmayı istemiyor.Yönetim, iki kupa için de Rams Park'ta özel bir tören yapmayı planlıyor. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki final maçına U19 takımı ile çıkmış, Galatasaray yarıda kalan maçı 1-0 önde bitirmişti.Galatasaray yönetimi pazar gecesi için sadece TFF'den şampiyon olan kadınların kupasını istedi.azar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. İngiltere ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün antrenmanı ziyaret etti.23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek. Leicester'da toplam 34 maçta görev alan Yunus 2 gol, 4 asist üretti.arış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen G.Saray, alternatif olarak Oğuz Aydın'ı belirledi. Alanya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sağ kanat bu sezon 12 golünü 8 asistle süsledi.Çorumspor'da kiralık oynayan Eren artı para teklifi ile Cimbom, transferi bitirmenin peşinde., 17 Mayıs 2000'de müzesine götürdüğü UEFA Kupası'nı bugün Kemerburgaz'da kutlayacak.Hem yeni tesislerden mesaj verilirken hem de zaferin 24. yılı hatırlanacak. Bu önemli buluşmaya teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcuların da katılması bekleniyor.