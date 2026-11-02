Onun elini nasıl sıkarsın!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasındaki tartışmada dikkat çeken de bir detay vardı. G.Saray-F.Bahçe derbisinde sarı-lacivertlileri başkan vekili Barış Göktürk temsil ederken sarı-kırmızılılar için protokolde Metin Öztürk vardı. İkili daha önce fikstür çekiminde de karşılaşmış ancak Göktürk, Öztürk'ün uzattığı eli havada bırakmış ve camialar arasında tartışma yaşanmıştı. Bu olayı hatırlatan Abdullah Kavukcu, Öztürk'e toplantıdadiyerek çıkıştı.