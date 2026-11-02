Onun elini nasıl sıkarsın!

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasındaki tartışmada dikkat çeken de bir detay vardı. G.Saray-F.Bahçe derbisinde sarı-lacivertlileri başkan vekili Barış Göktürk temsil ederken sarı-kırmızılılar için protokolde Metin Öztürk vardı. İkili daha önce fikstür çekiminde de karşılaşmış ancak Göktürk, Öztürk'ün uzattığı eli havada bırakmış ve camialar arasında tartışma yaşanmıştı. Bu olayı hatırlatan Abdullah Kavukcu, Öztürk'e toplantıda "Neden elini sıktın, onun yaptığını hatırlamıyor musun?"
diyerek çıkıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör