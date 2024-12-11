Operasyon çekiliyorsa gereğini yapın

FotoMaç tarafından dağıtılan Yılın Oscarları ödül töreninde "En iyi başkan" seçilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, törende soruları geçiştirdi ama dışarıda kendisini bekleyen basın ordusundan kaçamadı. Başkan, Barış Alper'in sakatlığı üzerinden sert açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte öne çıkanlar: TFF, milli bir sporcuya geçmiş olsun mesajı yayınladı. Elbette insani olarak bu mesajı yayınlamak lazım.Saçma sapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? TFF özür dilemişse, burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın.Bunu bir ticari kaygı için mi yapıyorlarbilmiyorum. Seviyesi, konuşma tarzıve söyledikleri itibarıyla,Türk futbolu tuhafbir duruma geldi. Rakip takıma bir lafsöylüyoruz, cevap TFF Başkanı'ndan geliyor.Sayın Başkan, gereğiniyapman lazım. Komplokuruyorlar gibi söylemlerlegündemi değiştirmeyeçalışmayalım.Yılın Sağ Stoperi Davinson Sanchez, ödülünü Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'ın elinden aldı. Ona da eşi ve oğlu eşlik etti. Başarılı futbolcu, Sergio Ramos'u örnek alarak büyüdüğünü söyledi.Spor Yazarı Levent Tüzemen'in elinden Yılın 10 Numarası ödülünü alan Dries Mertens'e şöhreti babasını geçmiş durumdaki oğlu Ciro eşlik etti. Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs da sahneye çıkarken, "Burada olmaktan ve gösterilen ilgiden memnunuz. Umarım çok uzun yıllar kalırız" temennisinde bulundu."Biz futbolu sahada oynamanın peşindeyiz. Bir mesajım da Kulüpler Birliği Vakfı'na. Türkiye Futbol Federasyonu, şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir.Geçmişte ne oldu? Ankara'da bir futbol hakemimiz bir başkan tarafından yumruklandı. Çenesi kırıldı. Yine Kulüpler Birliği Vakfı'nda aynı yönetim varken dendi ki, 'yumruk atan sayın başkana geçmiş olsun ziyaretine gidelim.' Mani oldum. 'Biz ne yapıyoruz arkadaşlar' dedim. Bir hakem yumruk yemiş. Geçmiş olsuna gideceksek ona gitmemiz lazım. Bu birliğin gerektiği gibi yönetilmesi, gerektiği şekilde Türk futboluna fayda üretmesinin artık zamanı geldi. Artık lafın bittiği yerdeyiz. TFF, kafasında ne varsa yapsın. MHK Başkanı bana operasyon çekiyor diyor. Görevini yap.Artık sözün sonuna geldik. Bundan sonra konuşmak yerine eylemde bulunmakta yarar var.