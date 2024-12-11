Operasyon çekiliyorsa gereğini yapın

FotoMaç tarafından dağıtılan Yılın Oscarları ödül töreninde "En iyi başkan" seçilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, törende soruları geçiştirdi ama dışarıda kendisini bekleyen basın ordusundan kaçamadı. Başkan, Barış Alper'in sakatlığı üzerinden sert açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte öne çıkanlar: TFF, milli bir sporcuya geçmiş olsun mesajı yayınladı. Elbette insani olarak bu mesajı yayınlamak lazım. MHK Başkanı'nın yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bizzat televizyondan izledim. Maksatlı yapılan bir hareket ifade edilirken MHK eğilip büküldü.
Saçma sapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? TFF özür dilemişse, burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın.
TİCARİ KAYGIYLA GÖRÜNTÜLERLE OYNAMAYIN
Yayıncı kuruluş da tüm maçlarımızda aleyhimize olan hareketleri farklı bir boyutta, farklı açılarda gösteriyor. Lehimize olan hareketleri başka açılardan göstererek bir eyyamın peşinde.
Bunu bir ticari kaygı için mi yapıyorlar
bilmiyorum. Seviyesi, konuşma tarzı
ve söyledikleri itibarıyla, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı'na Fenerbahçe Asbaşkanı'nın bu şekilde konuşması kabul edilemez. Haddine değil.
Türk futbolu tuhaf
bir duruma geldi. Rakip takıma bir laf
söylüyoruz, cevap TFF Başkanı'ndan geliyor. TFF Başkanı çıkıyor, hakemler bana komplo kuruyor, operasyon çekiyor diye yayın yapıyor. Sen başkan değil misin?
Sayın Başkan, gereğini
yapman lazım. Komplo
kuruyorlar gibi söylemlerle
gündemi değiştirmeye
çalışmayalım.
RAMOS'U ÖRNEK ALDIM
Yılın Sağ Stoperi Davinson Sanchez, ödülünü Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'ın elinden aldı. Ona da eşi ve oğlu eşlik etti. Başarılı futbolcu, Sergio Ramos'u örnek alarak büyüdüğünü söyledi.
ZİRVENİN MİNİK KAHRAMANI CİRO
SABAH
Spor Yazarı Levent Tüzemen'in elinden Yılın 10 Numarası ödülünü alan Dries Mertens'e şöhreti babasını geçmiş durumdaki oğlu Ciro eşlik etti. Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs da sahneye çıkarken, "Burada olmaktan ve gösterilen ilgiden memnunuz. Umarım çok uzun yıllar kalırız" temennisinde bulundu.
TFF ŞAHSIMI KAMU TV'SİNDE TEHDİT ETMİŞTİR
"Biz futbolu sahada oynamanın peşindeyiz. Bir mesajım da Kulüpler Birliği Vakfı'na. Türkiye Futbol Federasyonu, şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon kişi bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok.
Geçmişte ne oldu? Ankara'da bir futbol hakemimiz bir başkan tarafından yumruklandı. Çenesi kırıldı. Yine Kulüpler Birliği Vakfı'nda aynı yönetim varken dendi ki, 'yumruk atan sayın başkana geçmiş olsun ziyaretine gidelim.' Mani oldum. 'Biz ne yapıyoruz arkadaşlar' dedim. Bir hakem yumruk yemiş. Geçmiş olsuna gideceksek ona gitmemiz lazım. Bu birliğin gerektiği gibi yönetilmesi, gerektiği şekilde Türk futboluna fayda üretmesinin artık zamanı geldi. Artık lafın bittiği yerdeyiz. TFF, kafasında ne varsa yapsın. MHK Başkanı bana operasyon çekiyor diyor. Görevini yap. MHK'yı Kulüpler Birliği Vakfı'na devredeceğim diyorsun. Devret.
Artık sözün sonuna geldik. Bundan sonra konuşmak yerine eylemde bulunmakta yarar var.