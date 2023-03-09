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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Opsiyon var pazarlık yok

MEHMET ÖZCAN
Opsiyon var pazarlık yok

Nantes’ın 5 milyon 750 bin Euro’luk opsiyonuna sahip olduğu Mısırlı forvette görüşme masasına oturmaya niyeti olmayan Aslan, bu rakam yatırılmazsa oyuncuyu geri çağıracak

Ara transferde Seferovic ile yollarını ayıran G.Saray, Haji Wright için temas kurdu ancak Antalyaspor'la anlaşamadı. Kiralık İcardi'de opsiyon bulunmuyor ve Gomis'in sözleşmesi de bitiyor. Nantes'a kiralık giden Mostafa Mohamed'in performansı ise yakından izleniyor. Fransız ekibi, 5 milyon 750 bin Euro öderse Mohamed'in bonservisini alacak. Sezon sonunda golcü ihtiyacı doğacak G.Saray'da Mohamed için izlenecek strateji belli oldu.

MORUTAN DA AYNI DURUMDA
Fransa'da 8 gol-5 asistle oynayan Mısırlı forvetin opsiyonu kullanılamazsa Nantes ile bonservis pazarlığı yapılmayacak ve Mohamed geri çağrılacak. Aynı durum bir diğer kiralık oyuncu Olimpiu Morutan için de geçerli. Pisa, Serie A'ya yükselemezse Morutan'ın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Galatasaray'a geri dönecek.

İCARDI'NIN PARASI ZANIOLO'DAN
ATTIĞI gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Mauro İcardi'nin yeni sezonda takımda olup olmayacağı Galatasaraylı taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri. Kiralık oynayan Arjantinli yıldız için şimdilik beklemeye geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da plan yapıyor. Devre arasında kadroya katılan Zaniolo'yu parlatıp yaz döneminde 35 milyon Euro'ya satmayı hedefleyen yönetimin, İcardi'nin bonservisini de 10 milyon Euro'nun altında bir rakama PSG'den almak istediği kaydedildi.

VAN AANHOLT 1 YIL DAHA KİRALANDI!
OKAN Buruk'un kadroda istemediği Patrick van Aanholt'u ara transferde sezon sonuna kadar PSV'ye kiralayan Galatasaray, Hollandalı yıldız için dün yeni bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni anlaşmaya göre 32 yaşındaki sol bekin 2023-2024 futbol sezonunda da Hollanda ekibinde kiralık olarak forma giyeceğini bildirdi.

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