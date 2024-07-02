Orta sahada her yere Moueffek yetişecek

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çok yönlü oyuncu arayışında olan G.Saray, geçen sezon Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha Aimen Moueffek'e talip oldu.Moueffek'in cüzi miktarda imza parası karşılığında transfer edilmesi bekleniyor.Geçen sezon Saint-Etienne'le Fransa Ligue 2'de mücadele eden oyuncu, takımını bir üst lige taşımayı başardı. Genç isim, Fransa'da Saint-Etienne'in yükselişinin mimarı olarak gösteriliyor.