Orta sahada her yere Moueffek yetişecek

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çok yönlü oyuncu arayışında olan G.Saray, geçen sezon Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha Aimen Moueffek'e talip oldu. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Fransız ekibiyle kontratı sona eren Faslı yıldızla resmi temaslar olumlu devam ediyor.
Moueffek'in cüzi miktarda imza parası karşılığında transfer edilmesi bekleniyor. G.Saray dışında 9 farklı kulübün daha Moueffek'le ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Geçen sezon Saint-Etienne'le Fransa Ligue 2'de mücadele eden oyuncu, takımını bir üst lige taşımayı başardı. Genç isim, Fransa'da Saint-Etienne'in yükselişinin mimarı olarak gösteriliyor. Ana mevkisi merkez orta saha olan Moueffek, geçen sezon on numara, ön libero, orta saha sağ ve sağ bek olarak da görev yaptı.