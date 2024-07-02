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Giriş Tarihi: 2.7.2024

Orta sahada her yere Moueffek yetişecek

MEHMET ÖZCAN
Orta sahada her yere Moueffek yetişecek

G.Saray, St. Etienne ile kontratı sona eren 23 yaşındaki çok yönlü futbolcu için imza aşamasına geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çok yönlü oyuncu arayışında olan G.Saray, geçen sezon Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha Aimen Moueffek'e talip oldu. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Fransız ekibiyle kontratı sona eren Faslı yıldızla resmi temaslar olumlu devam ediyor. Moueffek'in cüzi miktarda imza parası karşılığında transfer edilmesi bekleniyor. G.Saray dışında 9 farklı kulübün daha Moueffek'le ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Geçen sezon Saint-Etienne'le Fransa Ligue 2'de mücadele eden oyuncu, takımını bir üst lige taşımayı başardı. Genç isim, Fransa'da Saint-Etienne'in yükselişinin mimarı olarak gösteriliyor. Ana mevkisi merkez orta saha olan Moueffek, geçen sezon on numara, ön libero, orta saha sağ ve sağ bek olarak da görev yaptı.
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Orta sahada her yere Moueffek yetişecek
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