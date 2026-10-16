Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Orta sahaya Fransız kaldı!
Giriş Tarihi: 16.10.2026

Orta sahaya Fransız kaldı!

Ugochukwu beklentinin çok gerisinde kaldı. 2004’lü Fransız oyuncunun yerine devre arası için arayışlar başladı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UĞUR ÇEM
Orta sahaya Fransız kaldı!
  • ABONE OL
G.Saray'ın bu sezonki ilk transferi Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollar ayrılacak. Burnley'den 1 yıllığına kiralanan 2004'lü orta saha için sezon sonu beklenmeyecek. Torreira ve Lemina'nın alternatifi olmaktan öteye gidemeyen Ugochukwu, şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada forma giydi. Kontratında 26.6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 22 yaşındaki yetenek, 20 maçı tamamladığında şart devreye girecekti. Kadro planlamasında yer edinemeyen Ugochukwu'nun takımda kalma ihtimali ortadan kalktı. Ocak ayına kadar tüm maçlarda oynasa bile toplamda 19 müsabaka yapacak ve oyuncuya 'bay bay' denilecek. +4 kontenjanı boşalacak G.Saray, eski Trabzonlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta sahaya Fransız kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA