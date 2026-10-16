Orta sahaya Fransız kaldı!

G.Saray'ın bu sezonki ilk transferi Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollar ayrılacak. Burnley'den 1 yıllığına kiralanan 2004'lü orta saha için sezon sonu beklenmeyecek. Torreira ve Lemina'nın alternatifi olmaktan öteye gidemeyen Ugochukwu, şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada forma giydi.20 maçı tamamladığında şart devreye girecekti. Kadro planlamasında yer edinemeyen Ugochukwu'nun takımda kalma ihtimali ortadan kalktı.+4 kontenjanı boşalacak G.Saray, eski Trabzonlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör