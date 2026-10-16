Orta sahaya Fransız kaldı!

G.Saray'ın bu sezonki ilk transferi Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollar ayrılacak. Burnley'den 1 yıllığına kiralanan 2004'lü orta saha için sezon sonu beklenmeyecek. Torreira ve Lemina'nın alternatifi olmaktan öteye gidemeyen Ugochukwu, şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada forma giydi. Kontratında 26.6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 22 yaşındaki yetenek,
20 maçı tamamladığında şart devreye girecekti. Kadro planlamasında yer edinemeyen Ugochukwu'nun takımda kalma ihtimali ortadan kalktı. Ocak ayına kadar tüm maçlarda oynasa bile toplamda 19 müsabaka yapacak ve oyuncuya 'bay bay' denilecek.
+4 kontenjanı boşalacak G.Saray, eski Trabzonlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacak.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör