Orta sahaya son aday Florentino

G.Saray, sezon startı için geri sayım sürerken transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların hedefi takıma orta saha takviyesi yapmak. Bu kapsamda McTominay ve Wendel'in ardından Rios'la temas kuran Cimbom'un gündemine gelen son isim Florentino Luis oldu.. 24 yaşındaki yıldız için düğmeye basan yönetim, futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.Alt yaş kategorilerinde düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takım formasını giyen Florentino, defansif yönü kuvvetli bir orta saha kimliği ile öne çıkıyor.Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan G.Saray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.BENFICA'NIN yanı sıra kısa süre Getafe ve Monaco formalarını da giyen Florentino, kulüp kariyerinde 256 maça çıktı.Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 84 kez görev yaptı ve 1 kez ağları sarstı.