Orta sahaya takviye yok

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Atletik oyuncular istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi için ne kadar atlet oyuncumuz olursa o kadar iyi" dedi. Birçok futbolcuyla görüştüklerini vurgulayan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Transferde önceliğimiz olan mevkiler var. Orta saha transferiyle ilgili düşüncemiz yok. Osimhen transferi oldu. Hem kaleci hem savunmaya bir oyuncu bakıyoruz. Hem stoper hem sağ bek mevkisinde transferler düşünebiliriz. Kaleci için uğraşıyoruz. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."