Ortaya Breivik geliyor

Yaz döneminde kadrosuna kattığı Ndombele ve Kerem Demirbay'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında yapacağı orta saha transferi için harekete geçti. Sarıkırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı Molde forması giyen Emil Breivik'i renklerine bağlamak istiyor. 23 yaşındaki oyuncununmenajeri Jim Solbakken, yönetimlegörüşmek için İstanbul'a geldi. Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" dedi. Genç ön libero, Aslan'ın, Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Breivik,takımında bu sezon toplam 42maçta 12 gol, 10 asiste imza attı.